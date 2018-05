DJAMEL KAOUANE DÉPLORANT LES PROGRAMMES VIOLENTS DANS CERTAINES TÉLÉS "C'est un manque de créativité"

Par Brahim TAKHEROUBT -

Il a toutefois, salué certaines chaînes privées algériennes qui font un «travail de recherche pour améliorer constamment leurs émissions et programmes».

Interpellé, hier, par la presse sur certains programmes de chaînes de télévisions privées basés sur la violence, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a déploré cet état de fait, expliquant cette situation par un «manque de créativité» de la part de ces chaînes, dont les programmes «ne représentent pas la société algérienne». Il a toutefois, salué certaines chaînes de télévisions privées algériennes qui font un «travail de recherche pour améliorer constamment leurs émissions et programmes». Dans une course au buzz et à l'audimat, les chaînes privées algériennes se surpassent en offrant aux téléspectateurs des programmes de caméras cachées les plus extrêmes: souvent, les scènes se terminent par de violentes bagarres, des insultes, des vulgarités ou des agressions. N'a-t-on pas vu des femmes gifler leurs maris sur un plateau de télé? Des jeunes filles se faisant agresser en pleine rue ou encore les automobilistes attaqués par une fratrie pensant réparer un affront. La liste des violences est fournie... On se rappelle de l'affront causé, l'année passée, à l'écrivain Rachid Boudjedra.

La société civile s'est mobilisée pour énoncer de pareils comportements. Kaouane a ainsi regretté qu'il y ait «malheureusement jusqu'à présent, trop de violence et de publicité», dans ces programmes. La violence dans les programmes de télé privée n'est pas un phénomène nouveau. Le ministre de la Communication a par ailleurs réitéré son invitation aux chaînes de télévision privées algériennes les conviant à diffuser leurs programmes depuis le nouveau satellite Alcomsat-1. «Nous invitons les chaînes privées algériennes à rejoindre le satellite algérien qui est attractif du point de vue technique, car proposant notamment la diffusion en HD et en SD, ainsi que commercial et couvrant l'ensemble du territoire algérien, ainsi que les pays du Maghreb et le Sahel», a-t-il indiqué, précisant que les tests, toujours en cours, de transmission des chaînes publiques sont également «concluants». A présent, l'ensemble des chaînes privées algériennes sont de droits étrangers et diffusent depuis des satellites étrangers. Actuellement, sur les neuf transpondeurs d'Alcomsat-1 dédiés à la diffusion de chaînes de télévision et de radios numériques, deux sont utilisés pour les chaînes TV publiques algériennes et les 55 chaînes radios aux formats HD et SD.

Par ailleurs, une convention cadre entre la Télédiffusion d'Algérie (TDA) et l'Agence spatiale algérienne (Asal) portant sur l'exploitation «optimale» du satellite Alcomsat-1 pour les besoins de télédiffusion a été signée, hier, à Alger par le directeur général de TDA, Chawki Sahnine, et le directeur général de l'Asal, Azeddine Oussedik, lors d'une cérémonie tenue au Centre téléport de TDA à Bouchaoui, en présence du ministre de la Communication.

Les axes principaux de coopération s'articulent autour de l'exploitation des capacités du satellite dédiées à la radiodiffusion, à la définition d'une stratégie commerciale pour le développement et l'extension des services de radiodiffusion par satellite en Algérie. L'accord porte également sur l'exploitation et la maintenance des stations terrestres de radiodiffusion TV et radio, la formation et le transfert de savoir-faire dans le domaine des services de radiodiffusion TV et radio par satellite et sur l'étude, la conception et l'ingénierie liées aux systèmes et services de radiodiffusion TV et radio.