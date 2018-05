VISITE DE TAYEB LOUH À JIJEL "C'est ça l'Algérie d'aujourd'hui"

Par Abdellatif TOUALBIA -

Tayeb Louh, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a procédé, hier, à Jijel à une visite d'inspection et de travail dans la cour de Jijel qui connaît une avancée palpable en matière de justice et de nouvelles infrastructures.

Accueillie par les autorités locales, les responsables de la cour et les magistrats pour la plupart des jeunes qui ont soif d'apprendre et de juger comme ils ont appris à le faire à l'Ecole nationale de la magistrature, la délégation ministérielle a débuté par la visite de l'immense chantier de la nouvelle cour qui, nous assure-t-on, sera, une fois inaugurée, la plus grande et la plus belle du pays. Le ministre a procédé à l'inauguration à El Milia, du nouveau tribunal qui est venu soulager les justiciables de cette belle cité. ainsi que celui du chef-lieu, Jijel, endormie à cette heure ramadhanesque, comme tout le pays en cette mi-journée du mardi 6 Ramadhan 1439.Vers 13 h, le ministre fit son entrée dans l'immense et coquette salle qui abrite aujourd'hui les magistrats de la cour de Jijel, venus écouter, malgré le jeûne, le discours d'orientation du ministre de la Justice, garde des Sceaux, comme il a habitué ses hôtes lors de ses visites d'inspection.Après une courte intervention du procureur général-adjoint, on invita l'ensemble de l'assistance à écouter un verset du Coran débité par un jeune non-voyant, puis place à l'hymne national, puis l'assistance a observé une minute de silence à la mémoire des martyrs du crash de l'avion militaire à Boufarik avant de suivre une courte intervention du wali de Jijel qui a souligné que cette wilaya a été la cible du terrorisme aveugle et a bénéficié de la concorde civile avant d'entrer dans l'ère de la reconstruction grâce à l'inlassable concours du président de la République qui a finalement tenu parole pour ce qui est du moins le retour de la paix.

Puis, ce fut au tour du ministre d'intervenir face à une assistance qu'il a tenue en haleine par des propos forts et significatifs pour souligner fort à propos l'action du président de la République.Tayeb Louh, s'avança vers le micro pour d'abord féliciter les citoyens de Jijel à l'occasion de l'inauguration de nouvelles structures, notamment judiciaires. Remerciant l'ensemble des responsables pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, le ministre a de suite rappelé que l'oeuvre de Bouteflika, a permis à la wilaya de revivre à l'instar de tout le pays grâce à la Réconciliation nationale et aux orientations du président de la République.

Abordant les deux nouvelles juridictions d'El Milia et de Jijel, Louh a aussi tenu à rappeler que c'est là les résultats de l'action de Bouteflika qui a donné à son programme toute la priorité à la magistrature. «L'unité de la nation, la paix et la reconstruction ont été les maîtres-mots du président de la République qui a pris un grand virage dans son riche programme en 1999!» a martelé le ministre qui a encore tenu à rappeler que le président de la République a réellement répondu aux aspirations du peuple en rehaussant la langue amazighe au rang de langue officielle, après celui de langue nationale.

La wilaya de Jijel, région côtière par excellence, a bénéficié de larges enveloppes financières dans tous les secteurs d'activité de la vie locale. Le complexe de Bellara est l'exemple type de développement constaté, à l'instar de In Salah, Tamanrasset, Oran qui s'alimentaient dans un passé récent en eau salée.

L'Algérie de 2018 n'a rien à voir avec celle des années 90. De la carte Chifa à l'éducation en passant par les dizaines de juridictions, les milliers de logements et des milliers de kilomètres de routes et d'autoroutes, voilà l'Algérie nouvelle, celle du règne de Bouteflika!