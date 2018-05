RAMADHAN À BÉJAÏA Les déboires des après-midi

Par Arezki SLIMANI -

Les plus malins des Béjdaouis se lèvent tôt chaque jour pour faire leurs emplettes et autres affaires administratives et renter vite chez soi. Les fins de journées sont craintes.

Avant-hier, le mois sacré était à son cinquième jour. L'habitude commence à s'installer et les réflexes du Ramadhan réapparaissent au fil des jours. On s'adapte pour mieux gérer le temps qui semble ne plus avoir d'intérêt sauf celui de faire passer au plus vite.

La ville de Béjaïa à l'instar de toutes les autres grandes villes du pays, renoue avec les arrêts anarchiques des automobilistes devant les boutiques, les bouchons en plein centre-ville, des rixes que rien ne justifie et les chaînes devant les vendeurs de «zlabia» et de pain. On a l'impression que ces deux denrées n'existent que durant le mois sacré. Au final, c'est vrai, notamment pour le pain. Les boulangers ont du génie finalement. Ils savent préparer du bon «pain» mais cher bien sûr.

Des chaînes interminables pour obtenir quelques sachets de lait. Au-delà de deux, vous êtes contraint d'acheter un sachet de lait de vache. La vente concomitante après plus d'une ou de deux heures de queue. On accepte allègrement sans rechigner. Normal, c'est le mois de «de la piété et du pardon». On aurait aimé voir aussi cette «piété et ce pardon» sur les routes, les carrefours. C'est loin d'être le cas.

La frénésie propre aux musulmans et le caractère nerveux purement méditerranéen des Algériens donnent lieu à des scènes que beaucoup trouvent amusantes et que d'autres fuient. Les plus malins ne s'aventurent plus dans la rue à partir de 15 heures. C'est à partir de cette heure que commencent les dégâts un peu partout. On a l'impression que l'Algérien se sent dans l'obligation de montrer à tout le monde qu'il jeûne. Du coup, c'est tout le monde qui est sur ses gardes, pensant arbitrairement que le fait d'élever la voix ou de faire des coudes pour se frayer une place parmi les interminables chaînes est une provocation, pourtant cela passe pour une banalité en dehors de la période du mois «sacré». Le manque de sommeil, l'hypoglycémie, et surtout la flambée des prix, suscite cette nervosité permanente du mois de Ramadan. De tel marché à tel autre, d'un commerce à l'autre le jeûneur se déplace.

Il tue le temps et fait parfois plusieurs kilomètres pour acheter ne serait-ce qu'un produit. C'est comme cela jusqu'à presque la fin de la journée. Entre-temps, il aura piqué plusieurs accès de colère contre les bouchons, les queues et les prix affichés. La journée d'un jeûneur se passe comme ça dans la majorité des cas. Mais d'autres jeûneurs fuient tous ces déboires que subissent volontairement d'autres. «Je me lève tôt pour faire mes courses évitant ainsi tout encombrement aussi bien dans les bureaux administratifs que sur les marchés, les commerces et les routes», souligne ce père de famille en retraite. Comme lui, ils sont nombreux à prendre leurs distances avec les foules et les lieux publics, histoire de jeûner sereinement