ILS TENTAIENT D'INTRODUIRE 6 QUINTAUX DE KIF Deux narcotrafiquants marocains arrêtés à Tlemcen

Par Wahib AïT OUAKLI -

Du haut de ses 40 années d'expérience dans le trafic de drogue, Loca, en blanchisseur d'argent, est un peu partout dans le Maroc, devenu un puissant homme d'affaires.

Ils ne sont plus catalogués. Toutes les informations confirment leur culpabilité. Ce sont des Marocains, ils sont, là où ils passent, mis à l'index en les accusant, très souvent, de trafic de drogue. C'est irréfutablement le cas dans la ville frontalière de l'ouest du pays, Tlemcen.

Dans une opération menée lundi, les gardes-frontières relevant de l'ANP ont déjoué une tentative d'introduction, dans le territoire algérien, d'une importante quantité de kif traité estimée à 6 quintaux. Cette opération a également abouti à l'arrestation de deux narcotrafiquants dont la nationalité n'est autre que...marocaine. Selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, un détachement de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé, à Oran et Biskra cinq narcotrafiquants et saisi 23 kilogrammes de kif traité et saisi quatre véhicules touristiques.» La valse marocaine poursuit, sans cesse, sa symphonie se moquant royalement de la nécessité de prendre en compte les relations de bon voisinage en retroussant les manches dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants. Une telle révolution est loin d'être l'un des premiers soucis du pouvoir du Royaume. L'Algérie, pour ce voisin, est un pays à empoisonner vaille que vaille. La situation aurait été calamiteuse n'était-ce la lutte implacable que mènent les services de sécurité contre cette «culture toute ordinaire» dans le Royaume de Sa Majesté alors qu'elle est mondialement interdite et réprimée: le trafic de drogue. Idem pour l'Espagne qui est également infestée et infectée par ce fléau mondialement imputé au Maroc. La meilleure preuve a été donnée en fin d'année passée par les services de police d'Espagne en mettant, après plusieurs années d'investigations, fin aux agissements du doyen du trafic de drogue, un septuagénaire marocain.

Ce baron a fini après sa longue «carrière» par tomber sur le bec, en faisant l'objet d'arrestation à l'aérodrome d'Algésiras alors qu'il s'apprêtait à introduire une tonne de cocaïne en Espagne. Cet individu est originaire de Beni Chiker. Tout jeune, il s'est lancé en «investissant» corps et âme dans un tel «commerce» tant juteux. Dans ses premiers pas dans un tel domaine, il vendait du cannabis aux soldats espagnols basés à Melilla, d'où son nom donné en tant que «dealer de soldats».

Sa carrière est riche d'une bonne quarantaine d'années d'expérience dans une telle «spécialité» si bien qu'un parlementaire est, dans une passé non lointain, est allé jusqu'à plaider au profit de sa «légalisation». Ce Marocain d'origine, répondant au nom de Benali Abdelkader alias «Loca», sobriquet qui lui a été donné, alors qu'il conduisait une mobylette de marque Loca à bord de laquelle il transportait, alors qu'il était encore jeune, les «fruits» des grandes fermes, tant fertiles, des Ketama. Il a également investi dans l'import-export en commettant, sans se soucier des suites ni des poursuites marocaines, un autre forfait hautement châtié par tous les justiciables du monde, le blanchissement d'argent. Ce n'est pas tout.

Il a même mis sa famille, ses fils et petits-fils sur les rails d'un tel commerce. Se faisant passer pour un homme d'affaires, grâce à ses relations et son statut d'importateur-exportateur, il a, pendant 40 années «d'investissement», inondé le marché ibérique de toutes les espèces de drogue qu'il dissimulait souvent. D'ailleurs, le jour de son arrestation, il a été appréhendé alors qu'il tentait d'introduire dans ce pays pas moins d'une tonne de cocaïne méticuleusement cachée dans une cargaison d'ananas importée à partir de l'Amérique latine.