145 MILLIARDS DE DINARS RETIRÉS EN 4 JOURS PAR SES CLIENTS La poste va-t-elle tenir le choc?

Par Walid AÏT SAÏD -

Le premier responsable de cette entreprise publique a pris les devants en dégageant 358 milliards de dinars pour ce mois sacré, afin d'éviter de revivre le cauchemar de l'an dernier.

145 milliards de dinars retirés en 4 jours par les clients d'Algérie poste! On n'est pas en pleine faillite du pays où les clients des banques retirent en masse leurs épargnes, mais c'est simplement le début du mois de Ramadhan.

Comme chaque année durant le mois sacré, la fièvre acheteuse a gagné les Algériens. On ne se prive de rien durant ce mois sacré, quitte à dépenser des fortunes. Pour cela, certains ont retiré ce qui reste de leurs salaires du mois, alors que la majorité a «préparé» des économies spécial Ramadhan. On a donc assisté à un véritable rush vers les postes du pays, plus grand établissement financier du pays avec plus de 20 millions de comptes. Surtout que le début du Ramadhan a coïncidé avec le versement des pensions des retraités et les salaires des militaires, qui représentent la plus grosse partie des détenteurs de comptes à la poste.

Des queues immenses se sont ainsi formées à l'intérieur de bureaux de poste, comme à l'extérieur face aux distributeurs où la carte a bien chauffé. Cette ruée s'est traduite par un chiffre des plus incroyables de 145 milliards de dinars retirés en quatre jours, comme a révélé un responsable d'Algérie poste aux confrères d'Ennahar.

À titre de comparaison, durant tout le Ramadhan dernier, 290 milliards de dinars ont été retirés à travers les bureaux de poste des 48 wilayas du pays. C'est dire l'ampleur de la chose. Si l'on fait un petit calcul journalier, cela nous donne plus de 36 milliards de dinars/ jour! À ce rythme, en 30 jours on atteindra la barre fatidique des 1000 milliards de dinars retirés de la poste. Certes, ce chiffre ne sera bien évidemment pas atteint du fait que les quatre premiers jours du Ramadhan sont un pic, mais il fraudera s'attendre à un bon record pour cette année. Le directeur général d'Algérie poste, Abdelkrim Dahmani, prévoit des retraits de près de 360 milliards de dinars durant ce mois de jeûne. Mais tout laisse croire que ce chiffre risque d'être beaucoup plus important.

Le début du mois prochain sonnera avec le virement des salaires de beaucoup d'autres clients, tandis que la fin du Ramadhan sera le second «rappel» des retraités et des membres de l'ANP. La poste va-t-elle tenir le choc?

Le premier responsable de cette entreprise publique a pris les devants en dégageant 358 milliards de dinars pour ce mois sacré. Un plan d'attaque qui semble parfaitement marcher. Pour le moment, il faut avouer qu'elle a su relever le défi, malgré la grosse pression qu'elle a eu à gérer en une période aussi courte.

Néanmoins, la grosse liquidité qu'avait connue la poste durant le Ramadhan 2017 est toujours dans les mémoires. Algérie poste s'était trouvée face à la pire crise de son existence. D'immenses retards avaient été enregistrés, provoquant le courroux des clients. La poste était devenue un capharnaüm qui a failli dégénérer en crise sociale. Il aura fallu une intervention en haut lieu pour éviter le pire. Revivrons-nous le même scénario-catastrophe cette année? Wait and see...