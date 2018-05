RAMADHAN, HADJ ET SAISON ESTIVALE Le ministère de l'Intérieur sur le pied de guerre

Par Zakaria ZEMRI -

Le ministre de l'Intérieur, Nouredine Bedoui, a présidé une réunion élargie traitant de la solidarité durant le mois de Ramadhan, de la préparation du Hadj et celle de la saison estivale.

Les directeurs généraux et cadres centraux du ministère de l'Intérieur se sont réunis avant-hier sous le présidence du ministre, Nouredine Bedoui, rapporte un communiqué rendu public, hier. Le ministre a tenu à ce que la réunion soit «élargie», car il estime que la coordination entre les différents secteurs est la clé de la réussite des différents projets dont la réunion traitera. Il n'y avait pas un ordre du jour, mais des ordres du jour. Les fonctionnaires du ministère ont commencé avec un débrief en ce qui concerne l'action de solidarité durant cette première semaine de Ramadhan. Bedoui a préconisé une «prise en charge totale des familles démunies en ce mois sacré». L'évaluation de la première phase de cette action de solidarité a été jugée positive, et ce grâce au fait qu'elle ait «démarré précocement par rapport aux années précédentes», selon le directeur chargé du suivi de ce dossier. Les aides dont il a été question ne concernent pas que le mois de Ramadhan et, le premier responsable du secteur a ordonné l'installation d'un groupe de travail pour mettre en place les mécanismes nécessaires à la révision du mode de distribution des aides sociales, «en application des décisions du gouvernement portant l'octroi d'aides financières directes aux concernés». Le mode de distribution des aides se modernise en effet, puisqu'un exposé a été fait au ministre de l'Intérieur concernant la gestion informatique de la distribution du couffin de Ramadhan. Cette modernisation permettra l'amélioration de l'efficacité, mais surtout de la transparence de l'opération.

Ce système informatique permettra de contrôler la liste des bénéficiaires ainsi que le contenu des couffins distribués. Il permettra aussi au bénéficiaire du couffin d'en contrôler le contenu et de le comparer à ce qui est inscrit sur la liste. Pour ce qui est du Hadj, le directeur général en charge du dossier a affirmé que les préparatifs se déroulaient «dans les meilleures conditions». Ce dossier est aussi concerné par la modernisation des opérations, et la création d'un guichet unique se fera dès la saison de Hadj prochaine afin de faciliter les démarches à entreprendre par les hadjis. La préparation de la saison estivale était aussi à l'ordre du jour, et le rapport présenté par la commission concernée était concluant. Bedoui a félicité les efforts consentis et a appelé à une coopération et coordination des différents secteurs, ainsi qu'à l'implication des citoyens dans toutes les actions entreprises afin que la saison estivale soit une réussite. La chaleur et le beau temps n'ont plus qu'à s'installer!