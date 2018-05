EXAMEN DE LA 5ÈME 797 000 élèves aux épreuves

Par Abdelkrim AMARNI -

Benghebrit donnera le coup d'envoi depuis les wilayas de Ghardaïa et Ouargla

Les résultats seront annoncés le 6 juin prochain et le recours à une session de rattrapage n'est pas envisageable.

Tout est fin prêt. Plus de 797.000 élèves sur l'ensemble du territoire national passeront aujourd'hui les épreuves de l'examen de fin de cycle primaire 2017-2018 dans trois matières principales, à savoir la langue arabe, les mathématiques et la langue française. La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, donnera le coup d'envoi de cette session depuis les wilayas de Ghardaïa et Ouargla, en compagnie d'une délégation des deux commissions de l'éducation des deux chambres du Parlement et des représentants des partenaires sociaux. Le nombre de candidats pour cette session est de 797.812 élèves pour l'examen de fin de cycle primaire, soit une augmentation de 4,8% par rapport à l'année dernière (760.652 élèves), a indiqué le ministère de l'Education. Selon le planning des épreuves, les élèves concernés par cette session passeront les épreuves de langue arabe et de mathématiques dans la matinée et celle de la langue française dans l'après-midi. Par souci de préserver le bien-être des élèves, le ministère de l'Education a décidé, il y a deux ans, que les élèves passeront les examens au sein de leurs établissements respectifs. Cette mesure adoptée par le ministère de l'Education est à même de préserver le bon moral des élèves, vu leur jeune âge, tandis que les enseignants encadrant l'opération seront orientés vers d'autres centres d'examen. Le recours à une session de rattrapage n'est pas envisageable.

Les moyennes des examens trimestriels seront prises en compte pour les élèves qui n'obtiendront pas la moyenne de 5 sur 10. Les résultats de l'examen de fin de cycle primaire seront annoncés le 6 juin prochain, a affirmé Chaïb Draâ Tani, conseiller au ministère de l'Education nationale. Par ailleurs, 31.000 agents de police ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de l'examen. 7371 centres d'examen et plusieurs centres de correction sont concernés par ce dispositif sécuritaire.