CHLEF Un enfant de 10 ans tué à coups de couteau

La paisible commune de Taougrit située à 60 km du chef-lieu de la wilaya de Chlef a été secouée par un odieux crime en cette première semaine du mois sacré du Ramadhan. Un garçon de 10 ans a été assassiné à coups de couteau qui lui ont été portés par un homme, un trentenaire, selon le journal online ObservAlgerie. Selon des sources locales, le mis en cause aurait réagi très violemment à l'étonnement d'un groupe de garçons l'ayant vu en train de fumer une cigarette en plein jour du Ramadhan.

D'autres sources mettent en avant des problèmes mentaux dont le présumé criminel souffre, précise ObservAlgérie.

Grièvement blessée au niveau du ventre, de la poitrine et du cou, la victime a succombé à ses blessures avant d'arriver à l'hôpital, a ajouté le même journal.

Dépêchés sur les lieux, les agents de la Gendarmerie nationale ont pu arrêter le mis en cause. Une enquête a été ouverte pour déterminer les dessous de l'affaire; le corps de la victime a été transféré à la morgue pour les besoins de l'autopsie.