COOPÉRATION INDUSTRIELLE À TIZI OUZOU L'expertise française attire les partenaires locaux

Par Kamel BOUDJADI -

L'auditorium de l'université de Tizi Ouzou a abrité hier matin une conférence animée par Jean-Louis Levet, Haut Responsable à la Coopération industrielle et technologique algéro-française.

Cette rencontre avec les investisseurs, les porteurs de projets et les chercheurs de l'université Mouloud Mammeri, a été l'occasion pour Ahmed Tessa, recteur de l'université de revenir sur l'importance de son institution dans le développement économique. Prenant la parole à l'ouverture de cette rencontre, le directeur de l'industrie et des mines de la wilaya a quant à lui énuméré quelques avantages et atouts de la wilaya. Dans son intervention, l'orateur a également révélé la forte demande des entreprises locales en formation et en mise à niveau de la ressource humaine. De son côté, Mohamed Achir, représentant du président de l'APW est revenu sur le travail de son institution en vue de faciliter et concrétiser des partenariats. La rencontre a été également agréablement rehaussée par la présence de M. Khendriche, représentant de l'association Touiza Solidarité qui a présenté un documentaire de 14 minutes, Etincelle d'espoir en terre de campagne relatant les projets soutenus à travers les villages de la wilaya de Tizi Ouzou. De nombreux témoignages de jeunes porteurs de projets dans l'agriculture de campagne et l'artisanat ont illustré l'importance de l'accompagnement et du travail de terrain des membres de cette association.

Prenant la parole dans un style qui tranche avec les autres intervenants, Jean-Louis Levet a rappelé les fondamentaux de la vision de son pays des relations futures avec l'Algérie. Après un bref mais riche aperçu sur les nouveaux mécanismes de l'économie mondiale, le représentant du gouvernement français a rappelé la nécessité de partenariat entre les deux pays qui ne peuvent faire autrement. En fait, précise Jean-Louis Levet, la France et l'Algérie ont besoin d'une nouvelle boussole. Pour étayer son idée, l'orateur précise que la nouvelle boussole est celle par quoi les relations seront inscrites dans la durée. Une boussole qui voit loin. Les prochaines relations entre les deux pays seront basées sur la coinnovation, la recherche de l'excellence et aussi la confiance. Et c'est justement ce dernier point qui a pris le dessus lors des débats. Les interventions ont mis en exergue la confiance que leur inspire la coopération avec les partenaires français. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'a abondé la majeure partie des questions des chercheurs et des investisseurs locaux. L'indice de confiance a visiblement beaucoup influé dans les réponses au questionnaire de la direction de l'industrie et des mines qui a montré la grande tendance à rechercher la coopération avec les entreprises et les universités françaises.

Enfin, le travail de Jean-Louis Levet, d'écoute et de prospection de terrain se poursuit dans la wilaya de Tizi Ouzou. Avant la rencontre d'évaluation prévue le mois d'octobre, il ressort aisément que la volonté existe des deux côtés. C'est même l'engouement pour des partenariats.