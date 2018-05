LES JOURS QUI TUENT SUR NOS ROUTES Les Algériens "préfèrent" mourir dimanche et jeudi

L'hécatombe au quotidien

Une moyenne de 130 accidents de la circulation est enregistrée à travers le pays, engendrant quelque 157 blessés et quatre décès quotidiennement.

Si vous tenez à la vie, évitez d'être les dimanches et les jeudis, derrière le volant. Evitez une tranche horaire bien précise et surtout d'être sur l'autoroute Est-Ouest. Car, en Algérie, ces deux jours de la semaine sont les jours qui «tuent» sur nos routes. Deux journées où les Algériens «préfèrent» mourir, selon une analyse faite par la direction générale de la Protection civile. En fait, cet organisme et contrairement à son habitude, a fait accompagner le bilan des statistiques des accidents de la route du mois d'avril 2018 par une analyse qui a permis de mieux comprendre les comportements et les habitudes des usagers de la route et leurs principales causes. Ainsi donc et durant le mois d'avril, sur l'ensemble du territoire national, 117 personnes sont décédées, 4719 autres ont été blessées dans 3894 accidents. Ce qui donne une moyenne quotidienne de 130 accidents de la circulation et 157 blessés et quatre décès, chaque jour. Et les accidents se produisent en général lors des départs des usagers vers leurs ville et village ainsi que sur le chemin du retour. Le départ intervient évidemment en fin de semaine, à savoir le jeudi et c'est en ce jour que pas moins de 601 accidents ont été enregistrés, le mois d'avril dernier. Dimanche matin, premier jour ouvrable, au retour, les usagers de la route ne semblent pas très prudents. Le manque de sommeil, l'empressement ou peut-être l'excès de vitesse ont fait que pas moins de 631 accidents ont été enregistrés le mois d'avril. Et nécessairement les tranches horaires où ces accidents ont eu lieu sont le matin du retour entre 9h et 12h (613 accidents enregistrés) ou en fin d'après-midi des jours des départs entre 16h et 20h (948 accidents enregistrés). Un autre paramètre important a été révélé par l'analyse de la Protection civile. C'est la nature des accidents. En Algérie, les collisions frontales et les renversements sont les deux types d'accidents qui enregistrent le nombre le plus élevé de victimes (72%) comparativement au nombre de victimes heurtées par des véhicules qui ne représentent que 23%. Et c'est généralement les hommes au volant qui en sont la cause. Ils sont également plus nombreux sur la liste des victimes des accidents de la route. Le mois dernier, ce sont 88 hommes qui ont été tués sur les routes alors que 3317 autres ont été blessés. Ce qui représente un taux de plus de 70%. Inattendu sûrement mais selon l'analyse de la Protection civile, les enfants sont la deuxième victime des routes. Pas moins de 17 enfants sont morts et 545 autres ont été blessés en un mois, ce qui représente un taux de 15%. En ce qui concerne le type de transport, les véhicules légers restent en tête des dégâts causés sur les routes avec une implication de 72% dans les accidents. Ils sont suivis par les motos/ bicyclettes et les camions avec des taux respectifs de 13,82% et 10,87%. Ainsi donc et durant le mois d'avril, pas moins de 3742 voitures ont été endommagées, 718 entre motos et bicyclettes et 565 camions. Il y a lieu de signaler, même si le taux reste faible, que pas moins de 118 accidents de bus ont été enregistrés et neuf pour les transports guidés (métro et tramways). En fait, le véhicule léger est le moyen le plus utilisé en Algérie raison du taux élevé de son implication dans des accidents. Une information de taille sera communiquée par l'analyse, c'est celle de savoir que le plus grand nombre d'accidents ne se produit pas au niveau des autoroutes, mais sur les routes nationales avec un taux de 40,81%, les chemins communaux et autres chemins municipaux avec respectivement 20,47% et 16,38%. Bien derrière, le taux des accidents sur l'autoroute Est-Ouest n'est que de 11,99% représentant 279 accidents dont plus de 20% au niveau de la wilaya de Bouira, suivie par la wilaya de Boumerdès. Et de manière générale, le bilan des accidents de la circulation enregistrés à travers les wilayas par ordre décroissant place la capitale en première position avec 474 accidents, suivie d'Oran et de Blida avec respectivement 179 et 171 accidents. Tizi Ouzou, Béjaïa et Bouira font également partie du top 10 des wilayas concernées par ce fléau avec respectivement 147, 133 et 129 accidents en un mois. En Algérie, plus de 4000 personnes trouvent la mort annuellement à cause entre autres, de l'excès de vitesse, l'alcool, la somnolence, la distraction et les intempéries.