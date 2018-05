EN UN MOIS, ELLE A CONVAINCU 24 TERRORISTES À SE RENDRE La force de persuasion de l'ANP

Le travail de sape continue

Cinq terroristes se sont rendus aux autorités militaires grâce à un travail de fourmi réalisé par les éléments de l'ANP.

Au moment où l'Armée nationale populaire a relancé son appel aux irréductibles pour déposer les armes en soulignant à ceux-là de saisir cette occasion pour réintégrer la société et rompre définitivement avec la violence, afin de profiter du dispositif de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale, pas moins de cinq terroristes se sont rendus hier matin, à Skikda et Tamanrasset. Une nouvelle qui a ravi la population, mais qui soulage un tant soit peu la société qui est en train de vivre des moments historiques annonçant la fin du terrorisme dans le pays après des années de lutte et de sacrifice.

Dans un communiqué du ministère de la Défense nationale il est indiqué que cinq terroristes se sont rendus aux autorités militaires, grâce à un travail de fourni réalisé par les éléments de l'ANP qui vient d'enregistrer une victoire contre ce fléau. Le MDN confie dans sa communication qu'il s'agit-là de la reddition de trois terroristes à Tamanrasset. Ce sont Gharbi Ahmed qui avait rallié les groupes terroristes en 2015, Ghedir Abdenasser qui avait rallié les groupes terroristes en 2015 et Amari Lazhar qui avait rallié les groupes terroristes en 2016. La même source précise que les cinq terroristes avaient en leur possession trois pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov et cinq chargeurs garnis de munitions.

Deux autres terroristes se sont rendus à Skikda. Il s'agit de Merabet Rabah, alias Chouaïb et Boukhalfa Hocine, alias Chorahbil. Les deux terroristes avaient en leur possession deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, six chargeurs garnis de munitions, une grenade et une paire de jumelles. Le MDN ajoute que «dans le même contexte et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a saisi, à Skikda un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, alors qu'un autre détachement a détruit, à Tizi Ouzou neuf bombes de confection artisanale.

Ce bilan s'ajoute aux résultats enregistrés au courant de ce mois faisant état de la neutralisation de pas moins de 27 terroristes dont certains ont été arrêtés et 24 autres désarmés grâce à l'engagement de l'Armée nationale populaire qui offre aux terroristes l'opportunité de se rendre et saisir la chance de revenir vers le pays en observant la main tendue de l'Etat et éviter que le sang coule encore. La reddition de 24 terroristes en un seul mois est un travail qui renseigne sur le haut niveau de professionnalisme, de connaissance et de compétence atteint par l'ANP, mais certainement la valeureuse expérience acquise, notamment en ce qui concerne l'exploitation du renseignement totalement maîtrisé par l'Armée nationale populaire.

De nombreux experts, russes, chinois et récemment italiens n'ont pas manqué dans leur analyse de vanter la performance de l'ANP, soulignant que son expérience est utile pour tous pour lutter contre le terrorisme. Le Département d'Etat américain, a de son côté loué dans ses rapports, les énormes efforts fournis par l'ANP, pour combattre et anéantir le terrorisme, soulignant que l'Algérie est un rempart pour les terroristes.

Ceux qui doutaient encore de cette compétence se rappelleront de janvier 2013 quand un groupe terroriste lourdement armé avait attaqué sous la coupe du tristement célèbre Mokhtar Belmokhtar un site gazier à Tiguentourine et comment une unité spéciale de l'ANP composée de 50 soldats aguerris avait en un temps record libéré plus de 600 otages.

Il s'agit de la plus grande prise d'otages dans l'histoire du terrorisme et dont l'assaut de cette unité spéciale n'a enregistré qu'un minimum de victimes. Les survivants ont témoigné de l'efficacité, la rapidité et la précision hors normes de ces soldats de l'ANP. Alors que ceux-là même avaient annoncé la fin de l'intervention voilà que de l'autre rive de la Méditerranée on se prépare pour une opération. Ce fut un choc d'apprendre que l'Algérie avait maîtrisé la situation en quelques heures. Si certains avaient loué cette action, d'autres sont restés à ne rien comprendre, multipliant des interventions médiatiques et plateaux télés pour réduire de l'importance de l'ANP. En 2018 l'Armée nationale populaire ne cesse de surprendre.