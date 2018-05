POUR FAIRE BARRAGE AUX «FAKE NEWS» EN ALGÉRIE La police affine sa stratégie

Par Abdelkrim AMARNI -

Le général-major Abdelghani Hamel,

Renforcer le rapport entre l'institution sécuritaire et les médias pour améliorer la communication avec la société.

«Le renforcement de ce rapport (entre la Dgsn et les médias) requiert une entraide harmonieuse entre la police et l'ensemble des organes de la presse nationale en tant que condition à toute action, notamment si elle vise à servir la patrie et le citoyen», a déclaré mardi dernier le général-major Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn) dans son intervention lors du Séminaire national sur «La communication sécuritaire et son rôle dans le développement de la sensibilisation en matière de sécurité». Le général-major Hamel a mis en avant, mardi à Alger, la nécessité de renforcer et consolider le rapport entre l'institution sécuritaire et les différents médias pour l'amélioration des capacités de communication avec toutes les catégories de la société. Il a affirmé que les progrès enregistrés en matière de communication institutionnelle au sein de la Sûreté nationale et les réalisations accomplies ont été concrétisés grâces aux efforts de tous les journalistes qui ont été un soutien fort et constant dans l'accompagnement de la Cellule de communication et de presse de la SN. Hamel les a exhortés, à «poursuivre le travail avec la même détermination et la persévérance pour l'accomplissement de cette noble mission», d'autant plus que «beaucoup de travail reste à faire» a-t-il dit.

Le Dgsn a réitéré, à cette occasion, «l'accompagnement de son secteur à tous les efforts consentis, à travers tous les moyens et programmes du système de communication du corps de la police et qui sont à même de développer les aptitudes et consolider les capacités de communication avec toutes les catégories de la société», soulignant que cette démarche est en tête de ses préoccupations et au coeur de sa stratégie de communication. Pour sa part, le conférencier Hadir Mohamed a mis l'accent, dans sa communication intitulée «les Fake news sur les réseaux sociaux», sur la gravité de ce genre d'informations sur la stabilité de la société. Il a expliqué qu'elles sont relayées sans s'assurer de leur source à des fins de propagande ou de gain facile sans aucun respect pour l'éthique journalistique». Soulignant que ces fausses informations sont souvent «injectées» à des «timing» politiques et économiques précis ou durant des crises pour influencer la société, il a ainsi souligné «l'importance de la contribution de tous les acteurs, notamment la société civile, à des campagnes de sensibilisation sur leur danger et de la réactivation du rôle des chargés de la communication dans toutes les institutions nationales pour vérifier leur véracité». Répondant aux questions des intervenants parmi les cadres de la Sûreté et les enseignants universitaires présents, le général-major Hamel a estimé que «le silence sur un tel sujet ouvre la voie à toutes les interprétations», affirmant que faire face à ce phénomène, au vu de la propagation des médias sociaux, implique la conjugaison des efforts de tous les acteurs en la matière et la nécessité de faire preuve de plus de vigilance et de communication en direction de la société. Par ailleurs, le Dgsn a fait état de «l'élaboration en cours d'une loi organique de la Sûreté nationale permettant de définir les menaces sécuritaires et les missions et rôle de tous les acteurs et de consolider le partenariat institutionnel entre ces acteurs». Pour sa part, le directeur des Renseignements généraux, le contrôleur de police Djilali Boudalia a évoqué la stratégie tracée pour contrer ce genre de fausses informations, faisant état de la mise en place de cellules d'information au niveau des structures de la Sûreté nationale à travers les wilayas et la formation des cadres pour les gérer en plus de cellules de veille dans le but de contrôler ces fausses informations circulant sur le Net. Il a rappelé, dans ce sens, le numéro «1548» mis à la disposition des citoyens pour tout signalement ainsi que le numéro «104» après la propagation des fausses informations amplifiant le phénomène du rapt des enfants en plus du site de la Dgsn et le travail de proximité avec les différentes stations de la Radio nationale.