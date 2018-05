TRICHE AUX EXAMENS L'appel de Benghebrit aux parents

Par Brahim TAKHEROUBT -

La dernière ligne droite

L'école algérienne suffisamment malmenée n'a pas besoin de ce scandale de trop qui fera la part belle aux islamo-concervateurs à l'affût depuis le début de l'année scolaire.

La ministre de l'Education, Nouria Benghebrit, a lancé un appel aux parents d'élèves, aux partenaires sociaux d'une part, et les instances éducatives d'autre part à lutter contre la tricherie aux examens. Elle a jugé «impératif» de lancer cet appel pour élever le niveau scolaire et surtout pour freiner cette pratique devenue dangereuse pour le bon déroulement des examens de fin d'année.

Benghebrit a exhorté, à cet effet, l'ensemble des intervenants concernés à fédérer et déployer davantage d'efforts pour assurer un saut «qualitatif» dans le domaine de l'éducation et améliorer l'environnement de l'école algérienne. Les avertissements répétés sur les lourdes sanctions qui risquaient de s'abattre sur les personnes qui publieraient les sujets d'examens sur les réseaux sociaux n'ont pas dissuadé. A plusieurs occasions, la ministre de l'Education a promis des sanctions sévères contre les tricheurs.

Mais en vain. Hier, aux premières heures de l'examen de 5e, le sujet de mathématiques circulait sur les réseaux sociaux à peine quelques minutes après le déroulement des épreuves.

Qu'en sera-t-il pour les examens du BEM? Qu'adviendra-t-il du bac? Croisons les doigts pour que ces examens se déroulent sans fuite. Benghebrit a nié l'existence de fuite dans les sujets de la 5e. L'école algérienne suffisamment malmenée n'a pas besoin de ce scandale de trop qui fera la part belle aux islamo-concervateurs à l'affût depuis le début de l'année scolaire.

S'agissant de l'achèvement de l'année scolaire, la ministre a estimé que celle-ci doit se terminer le 30 juin de chaque année, même si le programme a été achevé, soulignant que l'école reste un espace de connaissance et d'éducation, mais aussi de créativité et d'animation culturelle.

Benghebrit a affirmé que les pouvoirs publics ont réuni toutes les conditions nécessaires pour assurer l'égalité des chances des candidats aux différents examens scolaires. «Toutes les actions menées par l'Etat visent à améliorer la qualité du système éducatif sur l'ensemble du territoire national, pour permettre une égalité des chances pour l'ensemble des candidats aux différents examens», a-t-elle indiqué.

S'exprimant en marge du coup d'envoi de l'examen de fin du cycle primaire, la ministre a souligné que la mise en place d'outils d'évaluation dans le secteur de l'éducation doit conforter l'ensemble des candidats, en garantissant toutes les conditions nécessaires pour leur réussite dans le cursus scolaire.