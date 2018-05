4 000 DA POUR LES HANDICAPÉS À 100% Une pension toujours aussi basse

Par Abdelkrim AMARNI -

Le décret exécutif qui oblige les employeurs à consacrer aux handicapés 1% des postes d'emploi, est-il totalement observé?

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a fait savoir jeudi à Alger que près de 244 000 personnes handicapées à 100% bénéficient d'une pension mensuelle de 4 000 DA en sus de la couverture sociale qui leur est assurée. Lors d'une séance plénière, consacrée aux questions orales au Conseil de la nation, la ministre a indiqué, en réponse au sénateur Mohammed Tayeb Laskri sur la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques que le secteur de la solidarité, a enregistré, l'année dernière, 243 941 personnes handicapées bénéficiant d'une pension mensuelle de 4 000 DA et de la couverture sociale. Ghania Eddalia a précisé qu'il s'agit de citoyens adultes âgés de 18 ans minimum, invalides à 100% et sans aucune source de revenu.

Elle a ajouté que 192 347 handicapés, dont le taux d'invalidité est inférieur à 100% âgés de plus de 18 ans et sans source de revenu, bénéficient de leur côté de l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS) mensuelle qui s'élève à 3 000 DA, tout en rappelant les affectations financières destinées à leur couverture sociale normale. Les personnes aux besoins spécifiques bénéficient, quant à elles, de la gratuité de transport où de réduction de tarifs en plus des différentes aides de solidarité destinées aux catégories vulnérables de la société, a-t-elle ajouté.

S'agissant de l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées aptes à exercer une activité, la ministre a rappelé le décret exécutif qui oblige les employeurs à consacrer au moins 1% des postes à cette catégorie. Cependant, l'on se questionne sur le contrôle de l'observation de cette obligation par les employeurs.

Evoquant la prise en charge des besoins matériels et sociaux des personnes aux besoins spécifiques et les efforts visant à alléger le fardeau qui pèse sur leurs parents, la ministre a rappelé les prestations garanties par son secteur, notamment la prise en charge des enfants handicapés depuis leur jeune âge à travers un réseau de 232 établissements spécialisés. Ces structures offrent une prise en charge psychologique et éducative à cette catégorie d'enfants handicapés (auditifs, visuels et mentaux).

Ghania Eddalia a indiqué que le nombre global des enfants handicapés pris en charge durant l'année scolaire 2017-2018 au niveau des établissements et classes spécialisées à travers le territoire national, s'élève à plus de 26 000 enfants. La ministre a ajouté que le nombre d'espaces consacrés aux enfants autistes est de 134 ouverts au niveau des centres psychopédagogiques répartis à travers le pays. Elle a également affirmé que le mouvement associatif activant en faveur des handicapés «bénéficie de l'appui et de l'accompagnement» du ministère qui encourage «les particuliers à créer des centres psychopédagogiques pour les enfants handicapés mentaux».