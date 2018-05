EAU POTABLE Une priorité absolue à Bouira

L'eau c'est la vie

Une enveloppe de 34 millions nécessaire pour mettre en exécution une étude portant sur l'alimentation du village de Ouled Guemra à Ridane, a été accordée.

Pour éviter la situation dramatique vécue par les citoyens de plusieurs localités à travers la wilaya de Bouira, situation engendrée par le manque d'eau lors de l'exercice précédent, la wali de Bouira, Limani Mustapha, multiplie les sorties sur le terrain pour vérifier de visu la situation réelle de ce dossier. Le secrétaire général du ministère des Ressources en eau et à l'occasion de son passage au début du mois de mai, avait affirmé que 43 communes seront définitivement raccordées dans le cadre du plan des grands transferts depuis les barrages de Koudiet Asserdoun (Lakhdaria) et Tilesdit (Bechloul). De Aïn Türk, daïra de Bouira, les autorités ont visité la région de Boukram à Lakhdaria. Au programme de la sortie du dimanche dernier la mise en service d'un réseau AEP dans les localités de Boukram, et Bouderbala dans la daïra de Lakhdaria.

L'opération qui s'inscrit dans les projets de raccordement depuis le barrage de Koudiet Asserdoun devait toucher les localités d'Agadir, Sebkhi et Arkoub. Le wali aura la surprise de découvrir sur place que les localités ne sont pas encore rattachées. Une canalisation de 3 km linéaires va être posée pour relier ce réservoir au village qui compte quelque 1200 habitants. Pour la seconde localité et qui sera rattachée d'ici la fin du mois de Ramadhan selon le directeur des ressources en eau intérimaire, la localité de Agadir compte 500 âmes.

Le troisième village se trouve lui dans la commune de Bouderbala et peut être alimenté d'ici la fin du mois de juin selon toujours le même responsable.. «Nous demandons à la direction des ressources en eau de nous éviter la situation catastrophique de l'année dernière d'autant plus que la nature a été généreuse cette année Dieu merci!» Jeudi plusieurs localités relevant des daïras de Aïn Bessem, Sour El Ghozlane et Bordj Okhriss ont été retenues au titre du riche programme concocté pour la circonstance.

Le point de départ sera la localité de Sidi Yahia, qui a été réalisé pour alimenter Ouled Aiche, Mouataâ, Sidi Yahia, Chahboubia. Ce réseau long de 15 km alimentera plus de 6000 habitants répartis dans ces localités. Pour le village de Ouled Aiche qui chevauche sur deux daïras, Aïn Bessem et Souk Lakhmiss, une rallonge de 5 millions de DA a été consentie pour terminer le réseau de distribution. A Maâmoura, daïra de Sour El Ghozlane, 12 km 200 de canalisation ont été posés pour relier le réservoir au chef-lieu de commune de Ridane, sur la limite avec la wilaya de Médéa. Une enveloppe de 34 millions, nécessaire pour mettre en exécution une étude portant sur l'alimentation du village de Ouled Guemra à Ridane, a été accordée. 4000 âmes seront alimentées avant l'Aïd el Fitr, selon le directeur par intérim de la direction des ressources en eau. Guelta Zerga est le dernier point au programme. Auparavant une virée a été faite à la «zaouïa Belamouri» située sur la limite entre la wilaya de Bouira et Sidi Aïssa. Une ambiance particulière caractérise ce haut lieu de culture en ce mois sacré du Ramadhan. C'est le fils, Nadhir Benyoucef qui accueillera la délégation à l'entrée des bâtiments.

Une cinquantaine de jeunes apprenants dominaient les lieux par leurs lectures. Concernant l'alimentation en eau, un réseau long de 45 km a été posé pour alimenter Hadjra Zerga, Hakimia, Zaouïa, Drablia, Edaïra, El Bassane, domaine Attoui. Ce réseau alimentera plus de 4000 habitants à partir du barrage de Koudiet Asserdoun. «Ces projets sont là pour nous éviter la situation dramatique des étés passés. Comme annoncé auparavant, 43 communes de la wilaya de Bouira seront alimentées en eau potable et d'une manière assez satisfaisante avant l'arrivée des grandes chaleurs. Les deux communes restantes le seront avant la fin de l'année en cours» nous confiera le wali, Limani Mustapha.