TAMANRASSET L'ANP arrête deux autres terroristes

Par Ikram GHIOUA -

Faisant du renseignement l'essentiel de ses multiples interventions, l'Armée nationale populaire a su convaincre plusieurs terroristes à déposer les armes.

L'Armée nationale populaire continue avec succès d'enregistrer des résultats probants dans le cadre de la lutte antiterroriste. Ainsi lors d'une opération de ratissage à Tamanrasset au niveau du commandement de la 6e Région militaire «un détachement de l'Armée nationale populaire a capturé, jeudi dernier, deux terroristes qui activaient dans une organisation terroriste au Sahel», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale transmis à notre rédaction. La même source précise dans sa communication qu'il s'agit de Oudada Moussa et El Mahdi Ak Inthala. L'opération a permis la récupération d'un pistolet- mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions». Le MDN ne manquera pas de commenter que «ces opérations menées, sans répit, par les unités de l'Armée nationale populaire mobilisées le long de nos frontières, réitèrent leur ferme détermination à déraciner le fléau terroriste de notre pays et à faire face aux différentes menaces». Ce bilan s'ajoute aux résultats enregistrés depuis le début du mois d'avril dernier faisant état de la neutralisation d'une trentaine de terroristes, dont cinq ont été arrêtés alors que 24 autres se sont rendus. Un bilan qui ne peut que renseigner sur l'efficacité des opérations menées sans cesse par les forces de l'ANP à travers le pays. Faisant du renseignement l'essentiel de ses multiples interventions, l'Armée nationale populaire a su convaincre plusieurs terroristes à déposer les armes, notamment à Jijel et Tamanrasset. Le fait est d'autant plus très important, dans la mesure où les pays en conflit qui assiègent l'Algérie sont source d'une grande menace à l'image de la Libye, le Mali et a un degré moindre la Tunisie, puisque ce dernier pays ne manque pas de collaborer pour freiner l'émergence des terroristes. C'est certainement, et à ne pas en douter, grâce à ses efforts intenses, mais aussi son expérience incontestable que l'Armée nationale populaire réussit ses exploits; d'ailleurs beaucoup en diront sans faille.