MINISTÈRE DE L'ENERGIE - MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS Un mémorandum pour l'efficacité énergétique

Par Ilhem TERKI -

Une enveloppe financière de pas moins de 3,5 milliards a été consacrée à ce projet.

Il n'est jamais trop tard pour bien faire. A présent c'est une tendance et priorité pour minimiser et réduire la pollution. La stratégie et la politique mises en place, visent justement à s'unir pour mieux étudier ce sujet et trouver des solutions. Un mémorandum de coopération sur la mise en oeuvre du Programme national «d'efficacité énergétique» dans le secteur des travaux publics et des transports a été signé avant hier à Alger par les ministres de l'Energie, des Travaux publics et des Transports respectivement Mustapha Guitouni et Abdelghani Zalène. Ce mémorandum de coopération prévoit ainsi une subvention du Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et la cogénération (Fnmerc) à hauteur de 50% du coût global de conversion, et ce, au profit des chauffeurs de taxis automobiles ainsi que la promotion, à grande échelle du gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL/c) et du gaz naturel comprimé (GNC). On note, dans ce sens, que le premier objectif de conversion en GPL/c pour 50 000 véhicules de taxis est ainsi fixé pour l'année 2018. Dans le même ordre d'idées, il est important de souligner que les deux parties conviennent également d'engager une réflexion sur les voies et moyens permettant une implication accrue de tous les opérateurs de transports publics ainsi que les automobilistes à la mise en oeuvre du Programme national d'efficacité énergétique y compris l'opportunité d'élargir le champ d'application de la subvention allouée par le Fnmerc et proposer des initiatives et autres actions pratiques pour sa mise en oeuvre. Pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la coopération entre les deux secteurs, une commission composée de représentants des deux ministères sera constituée. Selon le ministre des Transports, la signature de ce mémorandum permettra de concrétiser une grande partie des objectifs assignés au titre du Programme national d'efficacité énergétique. Entre autres objectifs, le ministre a cité la réduction à hauteur de 9% de la consommation énergétique totale, «soit une économie de 63 millions de tonnes équivalent pétrole (Tep) (40 milliards de dollars)». Cette action devra également permettre, selon le même responsable d'étendre l'utilisation du GPL/c à plus d'un million de véhicules et plus de 20 000 bus, sans omettre la création de

180 000 postes d'emploi. Signalons que la conversion en GPL/c de 50 000 véhicules de taxis, au titre de l'année 2018, est une première étape dans le cadre du Programme national d'efficacité énergétique, le ministre a souligné que cette action sera graduellement généralisée aux différents moyens de transport en commun. De son côté, le ministre de l'Energie a mis l'accent sur les efforts consentis par les pouvoirs publics à l'effet de réussir le Programme national d'efficacité énergétique en lui réservant une enveloppe financière de l'ordre de 3,5 milliards de DA pour convertir en 2017 et 2018, pas moins de 100 000 véhicules au GPL/c