OULD ABBÈS L'A RÉAFFIRMÉ, HIER Le comité central après l'Aïd

Par Mohamed BOUFATAH -

«Cette réunion interviendra après l'achèvement de la rédaction du document final global portant les réalisations du chef de l'Etat.»

Le secrétaire général du parti du FLN, Djamel Ould Abbès, a fait savoir, ce jeudi en marge de la cérémonie tenue en hommage à nombre de martyrs de la guerre de libération que «la réunion du comité central, plusieurs fois reportée, sera convoquée après le mois de Ramadhan». «La convocation de cette réunion interviendra après l'achèvement de la rédaction du document final global portant les réalisations du chef de l'Etat durant ses 18 ans de règne», a-t-il réitéré.

Le patron du FLN déclare ne pas être inquiété par ses adversaires, dont «l'agitation pour parasiter le parti a cessé», selon lui. Les opposants de Ould Abbès s'attellent depuis quelque temps à collecter des signatures des membres du CC pour le destituer.

En outre, il a indiqué, en réponse aux questions des journalistes tournant essentiellement autour de «tarawih», «shour» et la rupture du jeûne -, qu' «il ne s'est pas rendu dans une mosquée depuis la décennie noire et qu'il se contentait d'accomplir la prière surérogatoire (tarawih) de Ramadhan chez lui devant l'écran de télévision». Le patron du FLN qui s'est confié sur ce rituel religieux, n'a pas précisé les raisons de son ostracisme et son renoncement aux prières collectives durant les soirées ramadhanesques. D'autre part, d'après le premier responsable du vieux parti, «l'hommage rendu aux martyrs s'inscrit dans le cadre de l'initiative de lutte contre l'amnésie, lancée par le parti pour transmettre aux futures générations l'héritage historique de l'Algérie». L'hommage a concerné la chahida Zoulikha Adi, originaire de Cherchell, jetée d'un hélicoptère par l'armée française en 1957, quelques jours seulement après l'exécution par la guillotine de son mari, Larbi Adi et son fils Habib auxquels l'hommage a également été rendu.

La cérémonie a vu également la distinction du chahid Taleb Abderrahmane, un étudiant en chimie affecté à la Zone autonome d'Alger pour fabriquer des explosifs dans un atelier clandestin à El Biar. Il a été guillotiné le 24 avril 1958 dans la prison de Barberousse (Serkadji) à Alger.En cette même occasion, un hommage a été rendu aux 18 chouhada du Mouloudia de Cherchell, «et à travers eux à tous les sportifs ayant défendu la cause nationale, et dont un grand nombre a rejoint les rangs de la lutte armée», a déclaré Ould Abbès.

A ce propos, Ould Abbès a rappelé que le FLN a commencé à rendre hommage aux chouhada de la Révolution depuis une année et demie, soit après son intronisation à la tête du parti en août 2018.

Cette initiative qu'il a qualifiée de «louable» et que le parti a instituée pour lutter contre la culture de l'oubli car, ajoute-t-il encore: «une nation qui n'a pas d'histoire et qui n'a pas de civilisation ne peut avoir d'avenir». Ould Abbès a insisté sur «la légitimité révolutionnaire de l'actuel FLN» et par voie de conséquence, soutient-il «la responsabilité de la transmission du legs révolutionnaire aux générations montantes incombe à son parti».