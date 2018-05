L'EMPIRE DU FAUX ET DE L'USAGE DE FAUX S'ÉCROULE Le "relogeur" d'Oran écroué

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le parquet près le tribunal d'Oran vient d'écrouer l'empereur du faux et de l'usage de faux. Le mis en cause, âgé de 55 ans, a été pris en flagrant délit de détention d'un important lot de documents administratifs, tous falsifiés, dont des attestations de pré-affectation de logements, délivrées initialement par la wilaya d'Oran. Tout a commencé lorsque plusieurs demandeurs de logements se sont vus dans l'obligation de s'en remettre aux policiers de la 22e sûreté urbaine près la sûreté de wilaya d'Oran. Dans leurs dépositions, les «mal logés» ont fait signalement du mis en cause en question l'accusant d'avoir abusé de leur situation en leur faisant miroiter l'espoir d'être relogés en contrepartie du paiement, cash, d'une somme de 40 millions de centimes. Ayant arrêté leur mode opératoire, les policiers de la 22e sûreté urbaine sont passés à l'action en mettant, d'abord, sous surveillance tous les mouvements du mis en cause avant de l'appréhender en mobilisant son véhicule tout en le soumettant, sur le champ, à la fouille. Les enquêteurs ont été stupéfaits en trouvant sur lui des documents officiels falsifiés dont une vingtaine de titres de pré-affectations destinés aux demandeurs de logements dans le cadre du programme socio-locatif. Ce n'est pas tout. Le domicile du faussaire d'Oran a été passé au peigne fin par les mêmes policiers qui ont procédé à la saisie d'un autre lot de papiers administratifs dont 83 documents officiels comportant les renseignements des personnes.

La même opération a permis également la saisie des documents estampillés par des cachets falsifiés imitant les tampons officiels et près d'une dizaine de clés dupliquées.