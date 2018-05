TOUT EN RÉAFFIRMANT SON SOUTIEN AUX EFFORTS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU L'Algérie rappelle les souffrances du peuple sahraoui

Par Walid AÏT SAÏD -

La célébration de la journée de l'Afrique ne pouvait se faire sans que l'Algérie ne rappelle qu'il y a toujours un peuple colonisé en Afrique, en l'occurrence le peuple sahroui. Dans son allocution à l'occasion de la célébration en Algérie de la journée de l'Afrique en présence des membres du corps diplomatique accrédité à Alger, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a évoqué les souffrances de la dernière colonie de l'Afrique.Le ministre des AE a réaffirmé à cette occasion «le soutien de l'Algérie aux efforts du secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel pour le Sahara occidental, en vue d'une reprise, sans délais, des négociations directes entre les deux parties en conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario». «Cela sans conditions préalables et de bonne foi, pour parvenir à une solution politique juste et mutuellement acceptable, assurant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément à la résolution que le Conseil de sécurité a adoptée le 25 avril dernier», a t-il insisté. Le chef de la diplomatie algérienne n'a pas omis de réaffirmer le soutien de l'Algérie à cette cause juste. «L'Algérie, en tant que pays voisin, continuera, comme par le passé, à apporter son plein soutien à ces efforts et à ceux de l'UA à ce sujet», a t-il assuré.