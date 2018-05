LE GROUPE SE PROJETTE À L'HORIZON 2030 Les 30 initiatives de Sonatrach

Les équipes opérant dans la région de In Salah se sont vues expliquer la nouvelle stratégie adoptée par Sonatrach, baptisée SH 2030. Abdelmoumen Ould Kadour, présidant une délégation de la Sonatrach, s'y est déplacé pour présenter ladite stratégie. Le plan SH 2030 est un plan de développement et de transformation de la Sonatrach, qui consiste en 30 initiatives s'articulant autour de trois axes, à savoir la direction, la communication et les relations publiques. Parmi ces initiatives, on trouve l'amélioration des processus RH, de business planning et d'amélioration en forage et en développement de la production. Les initiatives incluent aussi le développement de l'énergie solaire et des ressources non conventionnelles, telles que le gaz de schiste. «À l'horizon 2030, notre ambition est d'atteindre la 5ème place mondiale des NOC», a déclaré Fethi Arabi, conseiller auprès de Ould Kadour. NOC est un diminutif anglais pour désigner les compagnies pétrolières nationales. La délégation a profité du déplacement pour suivre le projet «In Salah Gas», projet en partenariat avec BP et Statoil, qui vise à développer les quatre champs de Gour Mahmoud, In Salah, Garet El Befinat et Hassi Moumene, pour maintenir la production à 9 milliards de mètres cubes par an de gaz. «C'est un effort de proximité et de communication interne que je crois fondamental pour la réussite de notre transformation», a déclaré Ould Kadour, étant «convaincu qu'il est primordial [...] d'aller au contact de nos équipes là où elles se trouvent». Ceci fait partie des initiatives qui rentrent dans le cadre de la stratégie RH 2030, où la communication interne est un axe majeur, y compris avec les bases lointaines.

Le P-DG de la Sonatrach estime aussi «qu'il est primordial [...] d'aller au contact de la société civile et jouer, pleinement, son rôle d'entreprise que citoyenne».

Car, il ne faut pas l'oublier, c'est la Sonatrach qui fait vivre l'Algérie, engrangeant la quasi-totalité des revenus en devises et employant plus de 120 000 personnes, ses filiales incluses.