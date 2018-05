230 RESTAURANTS DE LA «RAHMA» RECENSÉS À ALGER Quand Ramadhan rime avec solidarité

Par Abdelkrim AMARNI -

Le mois de la générosité

Le nombre de ces espaces de solidarité pourrait augmenter durant la seconde semaine du Ramadhan.

Comme chaque année en pareil mois sacré, les Algériens se mobilisent pour venir en aide aux démunis en distribuant des repas aux familles nécessiteuses tout comme ils pensent aux voyageurs passagers dans les différents villes et villages du pays en les accueillant dans ces espaces de solidarité que sont les restaurants de la Rahma.

Ainsi, ce sont pas moins de 230 restaurants de la «Rahma» qui ont été recensés à Alger depuis le début du mois de Ramadhan en cours et ce chiffre pourrait augmenter durant la deuxième semaine du mois sacré, a-t-on appris jeudi auprès de la direction de l'action sociale et de la solidarité (Dass).

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, avait déclaré la veille, lors d'un «iftar» collectif avec les pensionnaires du Centre des personnes âgées de Sidi Moussa (Alger), que la wilaya a recensé 230 restaurants de la «Rahma» répartis à travers toutes les communes de la capitale.

Au début du mois sacré, le nombre de restaurants de la «Rahma» recensé, à travers les 13 circonscriptions de la wilaya, s'élevait à 165 restaurants, dont 42 relevant d'organismes publics, 63 du secteur privé et 61 d'associations caritatives, a fait savoir à l'APS, le chef du Bureau de gestion informatique à la Dass d'Alger, Aissa Mahfoud.

Ce même responsable a estimé que le nombre de ces espaces de solidarité est appelé à augmenter durant la deuxième semaine du mois sacré, précisant que le nombre des repas distribués aux familles nécessiteuses depuis le 1er jour dépassait les 33 000 repas. L'obtention d'autorisation d'ouverture de restaurants de la «Rahma», a indiqué Mahfoud, se fait par le biais d'une demande aux services de la daïra, tranchée par la wilaya, ajoutant que les bénévoles sont tenus de respecter scrupuleusement les règles régissant cette activité honorable à plus d'un titre.

Le représentant de la direction du commerce de la wilaya d'Alger, Ayachi Dahar, a affirmé pour sa part que le contrôle de ces restaurants relève d'une procédure normale, à l'instar de toute autre structure contrôlée durant le mois de Ramadhan et tout le long de l'année. Il s'agit, a-t-il expliqué, d'une commission mixte (santé, inspection vétérinaire, commerce, commune et Protection civile) qui effectue son travail périodiquement. La direction du commerce de la wilaya d'Alger a mobilisé, à l'occasion de ce mois de Ramadhan, pas moins de 332 brigades de contrôle de la qualité et de répression des fraudes à travers l'ensemble des marchés de proximité et grandes surfaces de la capitale. Cette action s'inscrit dans le cadre de la protection du consommateur et l'organisation et la régulation du marché, en sus du contrôle des différents locaux d'iftar.

De son côté, la direction de la santé de la wilaya d'Alger a pris toutes les dispositions préventives contre des cas d'intoxication alimentaire au niveau des lieux de restauration de l'iftar collectif, en prévision du mois de Ramadhan, a par ailleurs indiqué le directeur de la santé de wilaya, Mohamed Miraoui.