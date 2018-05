APRÈS LES SMARTPHONES «FI BLADI» Samsung annonce l'électroménager pour très bientôt

Samsung qui a profondément revu sa stratégie de communication tient à mettre en avant l'Algérie et ses richesses.

C'est à l'hôtel Holliday inn d'Alger, que le Directeur Général de Samsung Algérie a convié les représentants de la presse nationale, tous supports confondus, à partager un f'tour avec toute son équipe au 25e étage de l'établissement hôtelier flambant neuf et dominant toute la région de Chéraga. Joonho Jung et son staff managérial ont ainsi partagé avec les journalistes un pur moment de partage et de convivialité à l'occasion de ce mois sacré de Ramadhan. A l'occasion de cette rencontre, le DG de Samsung Algérie a tenu à exprimer sa joie de se retrouver en compagnie des professionnels des médias: «Comme chaque année, nous sommes ravis de nous retrouver parmi vous pour partager ensemble l'ambiance chaleureuse et exceptionnelle de ce mois sacré. Nous saisissons cette occasion afin de souhaiter, à travers vous, un Ramadhan moubarak à toute la famille de la presse ainsi qu'à tout le peuple algérien. L'occasion m'est également donnée pour exprimer notre reconnaissance pour votre engagement professionnel et votre fidélité envers l'entreprise depuis de longues années. Nous apprécions tous les efforts déployés pour refléter l'image de nos produits et services dans le marché algérien surtout que votre soutien demeure primordial pour l'entreprise dont la mission consiste à répondre au mieux aux attentes du consommateur algérien en terme de technologie et d'innovation dans le but ultime de rendre la vie meilleure aux gens.»

Notons que Samsung Algérie annonce l'organisation d'un autre dîner iftar en l'honneur des influenceurs Web qui sont présents en force sur les réseaux sociaux, et ce, afin de partager avec eux un moment convivial tout en valorisant leurs expériences.

Samsung qui a profondément revu sa stratégie de communication tient à mettre en avant l'Algérie et ses richesses. L'on rappelle à ce titre les grandes réalisations de Samsung Algérie en 2018, notamment la mise sur le marché des smartphones sous l'emblème «Samsung fi bladi». Désormais disponible sur le marché national depuis décembre 2017, la Gamme J avec le J7 Pro, le J7 Prime, le J7 Core, le Grand Prime +, va s'élargir davantage avec l'introduction de nouvelles références dans les toutes prochaines semaines.

L'on rappelle par ailleurs que Samsung veille à gratifier sa clientèle avec de nombreuses actions en leur direction comme ce fut le cas lorsqu'il avait lancé avec succès sa campagne de réparation gratuite des mobiles, et cette autre campagne au cours du mois d'avril dernier laquelle aura permi aux consommateurs de réparer gratuitement leurs téléphones samsung.

Au volet électroménager Samsung annonce le lancement, très prochainement, de la gamme TV et produits blancs, avec un spectre technologique qui va du FHD au UHD 4K.

L'on rappelle également le leadership mondial de Samsung dans l'industrie de la télévision et ce pendant onze années consécutives. Cette fois son QLED TV 2018 a encore évolué. Les modèles de cette année atteignent de nouveaux sommets. Les derniers QLED redéfinissent en effet les attentes en termes d'immersion, d'utilité et de design. Ils sont équipés de smart Things, le hub de plate-forme loT de Samsung.