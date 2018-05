EXPERT ET INITIATEUR DU MOUVEMENT IBTYKAR Sammy Oussedik est décédé

La terrible nouvelle est tombée tel un couperet avant-hier. L'expert en économie, fondateur du cercle de réflexion Ptolémée et initiateur du mouvement citoyen et politique Ibtykar, Sammy Oussedik, est décédé des suites d'une longue maladie vendredi à Paris.

Le défunt a occupé des postes clés dans de grandes institutions bancaires internationales. Il a été conseiller de 1995 à 1999 à la GP Banque, une banque rachetée plus tard par le Groupe Natixis, chargé du Pôle «Etudes et Conseil» à la Société de banque française et internationale de 1998 à 2000, président de la commission «Afrique du Nord» du Conseil français des investisseurs en Afrique et conseiller à la banque «Blom Bank France».

Diplômé d'un DEA en «sciences politiques et gouvernement», d'une maîtrise en «relations internationales» à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le défunt a été également fondateur de Algiers Investment Partners, banque d'affaires de droit algérien, dont il était le président-directeur général.

Il a été par ailleurs titulaire d'un diplôme à l'Institut d'études politiques de Lyon en section «Economie et finances».

De même qu'il a été président du cercle de réflexion dédié aux questions méditerranéennes, Ptolémée, membre fondateur et premier vice-président du Care, initié en 2015 le mouvement citoyen et politique Ibtykar, dont il était également le coordinateur général. Son décès a suscité une immense tristesse au sein de la famille intellectuelle scientifique.

La nouvelle a provoqué de nombreuses réactions chez les internautes, militants, journalistes, chefs d'entreprises et économistes entre autres, qui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux à son parcours, ses initiatives et son apport à l'Algérie.