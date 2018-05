LUTTE ET PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊTS Les gros moyens de la Protection civile

Par Ilhem TERKI -

Les chiffres montrent une nette augmentation des incendies par rapport aux années précédentes. Le défi est comment stopper ce fléau en 2018?

Hier, lors des travaux de préparation de la campagne 2018 de prévention et de lutte contre les feux de forêts, coprésidés par les ministres, respectivement, de l'Agriculture, et de l'Intérieur et des Collectivités locales à Alger, la Protection civile a dressé son bilan. Afin d'éviter le pire pour cette saison estivale, la Dgpc a lancé des caravanes d'information et de sensibilisation au profit des agriculteurs et de la population rurale, sur les risques des feux de forêts. «Nos efforts se poursuivront durant les prochains mois et ce, à travers le renforcement des moyens de prévention ainsi que la modernisation du matériel de gestion et d'intervention»,a indiqué un cadre de la Protection civile spécialiste en gestion des catastrophes majeures. De lourds dégâts ont été enregistrés au cours de l'année écoulée. On note, que pas moins de 20250 incendies de forêts ont été enregistrés en seulement 4 mois en 2017! Pour éviter la répétition de pareilles situations, les services de la Protection civile viennent d'être dotés de cinq colonnes mobiles de lutte contre les incendies de forêt et 10 autres colonnes mobiles seront livrées d'ici le deuxième semestre de l'année en cours. Il précise, en outre que, ce dispositif vient suite aux promesses faites par le ministre de l'Intérieur. Le même responsable a mis l'accent sur les moyens déployés pour maîtriser cette problématique. A présent, selon lui, la Protection civile est dotée de 27 colonnes mobiles, 257 engins de lutte contre les incendies et pas moins de 14840 éléments tous gardes confondus, appelés à être mobilisés pour luter contre les feux de forêt. Il faut savoir aussi, que plus de 495 unités d'intervention de la Protection civile disposent d'un massif forestier dans leur secteur d'intervention. Il note que les services de la direction générale des forêts (DGF) ont enregistré, durant l'année écoulée, prés de 3000 foyers d'incendie qui ont ravagé 53 975 hectares à travers le territoire national. Ces chiffres, reflètent une nette augmentation des incendies par rapport aux années précédentes. Le défi est comment stopper ce fléau en 2018? Le responsable a conclu en signalant l'importance de renforcer la coordination entre les différents intervenants dans la lutte contre les feux de forêts qui causent de plus en plus de ravages. Il ajoute, que la prévention et l'intervention sur les feux de forêts se basent sur l'alerte rapide et les premières interventions, ainsi que sur la coopération des habitants aux alentours de ces forêts.