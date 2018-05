AU LENDEMAIN DE SON CONGRÈS, IL ENTAME LES CONSULTATIONS Le MSP passe à la vitesse supérieure

Par Mohamed BOUFATAH -

Il envisage de lancer des contacts avec la classe politique au courant de ce Ramadhan.

L'activité politique est réduite à son strict minimum en ce mois de Ramadhan. Toutefois, le parti de Abderezzak Makri, reste porté par la dynamique suscitée par son septième congrès. Cette formation islamiste a prévu un agenda riche en activités. En perspective de la présidentielle, le MSP envisage de lancer, pendant le mois de Ramadhan, des consultations bilatérales autour de son initiative de consensus national».Le parti du défunt Nahnah compte aussi faire un usage politique du Ramadhan, en organisant sa traditionnelle rupture du jeûne (El iftar) collective, le 1er juin prochain à Zéralda, à l'ouest d'Alger. Les représentants des médias et ceux de la classe politique seront invités lors de ce «ftour». Il fera de même au niveau régional. Le même jour, ce parti tiendra également, sa première session extraordinaire de madjlis echoura post-septième congrès extraordinaire pour constituer son bureau exécutif national. Après son plébiscite par plus de 320 membres du conseil consultatif, le nouveau bureau politique du parti étudiera notamment l'initiative pour le consensus national du parti. Une fois validée par son bureau politique formé, Makri compte expliciter et détailler son initiative de consensus. Mais que fera le MSP si le pouvoir ne donne aucune suite favorable à cette offre qui subirait ainsi, le même sort que les initiatives précédentes de l'opposition à l'image de la plus importante et emblématique d'entre elles: plate-forme de Mazafran, un document que le MSP a fait parvenir en vain au pouvoir? Pour le président du parti, fraîchement reconduit à la tête du parti, à défaut de consensus pour la transition politique et démocratique, le MSP ne boycottera pas l'échéance présidentielle prochaine comme en 2014. Quel que soit le scénario adopté par le pouvoir qui est appelé à donner des garanties pour l'organisation d'une compétition démocratique, le MSP compte marquer sa présence en 2019... La présidentielle «intéresse fortement la parti». Ce parti veut même employer sa position médiane, à équidistance entre l'opposition et le pouvoir, pour faire avancer le consensus autour d'une succession au pouvoir négociée avec l'opposition. A titre de rappel, l'appel au consensus, l'un des slogans du septième congrès à côté de «la transition démocratique», a été lancé par cette formation à la veille des législatives de 2017. Conscient que rien ne se fera sans le pouvoir en place, Makri croit savoir qu' «il existe des voix raisonnables ou des bonnes volontés qui défendent le consensus au sein du système...». Ce parti prétend que «l' Algérie est à la croisée des chemins, le prochain président de la République héritera d'une situation très difficile, qui appelle à un consensus avec tous les Algériens pour surmonter la pente raide». Pour cette formation islamiste, «aucun gouvernement ne peut réussir à lui seul des réformes économiques profondes et structurelles s'il n'est pas soutenu par les principales forces politiques. Par ailleurs, le RCD prévoit, à travers son programme pour le Ramadhan concocté par les structures locales, l'organisation des conférences-débat avec la société civile, animées par les députés et les élus locaux au niveau de plusieurs wilayas, notamment au centre du pays. Le parti de Mohcine Belabbas saisira également cette occasion pour la poursuite de la structuration organique du parti au lendemain de son 5ème congrès.La nouvelle direction du Front des forces socialistes (FFS), devrait saisir cette occasion pour poursuivre la restructuration de ses instances et fédérations. Pour le Front de Libération nationale (FLN) et le Rassemblement national démocratique (RND), tout semble être reporté à l'après-Ramadhan.