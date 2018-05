IL A PRÉSIDÉ LA RENCONTRE POUR LA PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES Bedoui au front du feu

La Protection civile a atteint un haut niveau de professionnalisme

L'enjeu est grand pour cette année, les pouvoirs publics ne ménagent aucun effort pour protéger l'importante superficie que renferment nos forêts et qui avoisine 4,3 millions d'hectares.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement de territoire, Nouredine Bedoui a présidé hier une réunion de préparation de la campagne de 2018 de prévention et de lutte contre les feux de forêts, au Palais des nations à Club des pins. Cette rencontre, est considérée comme une première dans le genre où plusieurs ministères et secteurs sont impliqués dans la dynamique de la prévention et de la lutte contre les feux de forêts. La direction générale de la Protection civile et la direction des forêts sont venues en force pour exposer leurs expériences et leurs plans quant à cette prévention et à la protection de la couverture forestière, et parer aux incendies.

Dans ce sens, le ministre Nouredine Bedoui à loué le rôle des agents de la Protection civile et le niveau de professionnalisme qu'ils ont atteint; le ministre de l'Intérieur a souligné que «les deux tutelles, à savoir le ministère de l'Intérieur et celui de l'Agriculture s'attellent à travailler ensemble et en coordination pour trouver des solutions adéquates afin de mettre un terme au phénomène des feux de forêts et réduire ses effets néfastes, et faire en sorte de coordonner les efforts pour mettre en place des plans communs et les faire adapter selon les situations possibles en tirant des enseignements des expériences précédentes dans ce domaine», a asséné Nouredine Bedoui. Le ministre de l'Intérieur s'est attelé à disséquer le phénomène des incendies et des feux qui ont dévasté les forêts, les maquis et les broussailles des régions connues par leur abondance et leur richesse forestière. Nouredine Bedoui a profité de cette réunion qui regroupait plusieurs secteurs d'intervention et de prévention pour dire que «l'été précédent était très difficile sur certaines régions du pays, et surtout sur ceux qui faisaient face aux flammes des feux qui se sont déclarés dans 18 wilayas, et qui ont causé des pertes humaines et matérielles, et foncières aussi. Sans oublier les surfaces plus importantes en forêts qui ont été ravagées par les feux, estimées à 53.571 hectares», a mentionné Nouredine Bedoui. Sur la base de l'expérience qu'avait connue le pays en 2016 et 2017, la rencontre nationale de prévention et la lutte contre les feux de forêts a su édifier une nouvelle stratégie pour parer à ce genre de catastrophes et répondre à temps, et d'une manière efficace, en minimisant les dégâts et protégeant la surface forestière du pays. Dans ce registre, les deux ministères, l'Intérieur et l'Agriculture ont adopté une stratégie d'urgence et de prévention commune pour contrer les menaces quant à la disparition de la richesse forestière du pays. De ce point de vue, les ministres Nouredine Bedoui et Abdelkader Bouazghi ont décidé d'entreprendre «une conception globale mettant en place des mécanismes communs à travers un travail coordonné à tout moment pour contenir des situations exceptionnelles et la prise en charge rapide et efficace des conséquences engendrées par ses situations relevant de catastrophes, à l'image des feux de forêts», a tonné Nouredine Bedoui.

Dans le même sillage, les deux ministres, qui ont coprésidé cette première réunion de préparation de la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêts, ont insisté sur la détermination de l'Etat algérien a déployer tous les moyens pour doter les structures concernées par la lutte contre les feux de forêts et les incendies en général, comme c'est le cas pour le corps de la Protection civile dont «l'Etat consolide ce corps en le dotant de moyens modernes pour assurer sa noble mission de lutter contre les incendies et les feux de forêts», a déclaré Nouredine Bedoui.

Le ministre de l'Intérieur a annoncé que «la direction de la Protection civile sera alimentée par cinq colonnes mobiles dans la perspective de la prévention et la protection du massif forestier du pays», et d'ajouter que «à la fin de l'année de 2018 la Protection civile se verra dotée de 10 colonnes mobiles qui entreront en service pour participer dans la lutte et la sauvegarde de nos forêts», a précisé le ministre de l'Intérieur, Nouredine Bedoui.

