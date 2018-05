BOUIRA Ahl El Ksar veut sa part de développement

Par Abdenour MERZOUK -

Ahl El Ksar souffre le martyre

Plusieurs associations locales et des citoyens expriment le sentiment d'être marginalisés.

La commune de Ahl El Ksar et les localités qui l'entourent devraient bénéficier des programmes réservés aux Hauts-Plateaux.

Malheureusement et on ne sait pour quelle raison, Hlassa, Thiliouine, Ahl El Ksar, Ouled Rached, Chréa, Acir, Bournazel, Thizza... ne sont pas incluses dans cette bande géologique qui longe toute la partie sud de la wilaya de Bouira et où des milliards de dinars ont été injectés et ont profité à des communes des daïras de Sour El Ghozlane, Bordj Okhriss. Cette situation est l'élément qui aura motivé les natifs de cette région à se réunir et interpeller dans une lettre les ministres de la Santé et de la Population, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche, ainsi que le directeur général de la Sûreté nationale.

Dans cette missive signée par plusieurs associations locales, les citoyens expriment le sentiment d'être marginalisés. «Notre commune et ses bourgs sont oubliés et livrés à eux-mêmes» est-il précisé dans le document.

Depuis des années et notre quotidien l'a plusieurs fois rapporté, la région de Ahl El Ksar souffre le martyre en raison du manque d'eau qui fait de l'été une période difficile à vivre pour la totalité des natifs de la région. Même si le barrage de Tilesdit n'est qu'à quelques kilomètres à vol d'oiseau, l'eau manque sensiblement chaque été. Dans le même ordre d'idées, la commune d'Ouled Rached reste l'unique commune à ne pas être, à ce jour, alimentée en gaz naturel. Concernant l'agriculture et à l'adresse du ministre de tutelle, les plaignants, précisent dans leur lettre que la commune de Ahl El Ksar n'aurait bénéficié d'aucun soutien ou aide tout au long de ces dernières années. La région faut-il le rappeler dispose d'un potentiel varié dans ce secteur. En plus des cultures maraîchères, l'élevage reste un créneau intéressant au côté de l'arboriculture.

Pour l'histoire et juste après l'indépendance et à la faveur de la révolution agraire décrétée par le président Boumediene, les pistachiers, les amandiers qui étaient la fierté de la région, ont été arrachés et les terres désertifiées. Le ministre de la Santé de son côté, est interpellé au sujet du projet de la polyclinique de 60 lits, dont l'ouverture était prévue en 2014, mais faute de moyens financiers, son taux d'avancement n'a atteint que les 70%. «Nos malades sont livrés à eux-mêmes. Le centre de santé ne peut accueillir les dizaines de patients qui viennent des quatre coins de notre commune (...), il est plus que vital de relancer ce projet», disent les rédacteurs de la plainte.

La région a été un rempart contre l'hydre terroriste lors de la décennie noire. Elle a payé son attachement à la République en envoyant au front plusieurs de ses fidèles fils.

La quiétude retrouvée et le terrorisme éradiqué, la région souffre d'un manque de sécurité accru engendré par la prolifération des maux sociaux résultant du chômage et de la disponibilité des stupéfiants. Pour contrecarrer ce fait, les plaignants revendiquent plus de sécurité. «Notre commune connaît ces derniers temps une recrudescence effrayante de l'insécurité. Nous vivons le calvaire!», s'inquiètent-ils. Dans leur requête, ces citoyens alertent les pouvoirs publics sur la nécessité d'intervenir afin de remettre de l'ordre dans les quartiers et autres cités devenues, selon eux, infréquentables, notamment la nuit.