DIX JOURS APRÈS LE DÉBUT DU MOIS SACRÉ:BOUIRA L' animation nocturne fait défaut

Par Abdenour MERZOUK -

Bouira ne sait pas veiller

A l'heure du ftour, au niveau des restaurants ouverts pour la circonstance, les jeunes bénévoles et les agents des APC se démènent pour répondre aux doléances des hôtes.

Le mois du Ramadhan est par excellence, le mois des excès. Très loin de sa valeur spirituelle, ce mois sacré est vite devenu celui de la table garnie, des dépenses sans compter, et d'un changement total dans les habitudes. Les mouvances en quête d'une nouvelle force tentent pendant ce mois d'occuper e terrain et de rallier le maximum à le cause: l'instauration coûte que coûte de la chariaâ et l'allégeance au wahhabisme à travers la manière de faire la prière, les fetwas, qu'en est-il de tout ça à Bouira?



Fruits et légumes, la mévente

Pour cette première semaine de ce mois de Ramadhan le rythme de croisière n'est pas encore enclenché par tout le monde. Au marché des fruits et légumes central, ex-dépôt de l'Eriad, les transactions entre vendeurs et clients se font comme d'ordinaire. «Cette année les gens sont raisonnables. Ils calculent avant d'acheter.» Même situation au marché couvert de la cité des 1100 Logements qui a la réputation d'augmenter les prix. Les gens ne se bousculent pas. Le marché est envahi par des jeunes vendeurs de «diouls»-maisons. La criée et les appels animent les lieux. La viande hachée congelée en raison du prix excessif du frais reste le produit le plus prisé au côté des olives dénoyautées et des herbes aromatiques: «maâdnous» et «kousbar». L'autre activité saisonnière en vogue reste le «kalb elouz» et l'une des sucreries tunisiennes à l'origine mais devenue, avec le temps, algérienne: la zlabia. Après l'appel au ftour, la vie reprend dans une ambiance un peu plus dynamique. Les mosquées sont la destination d'un grand nombre de personnes. A la différence des années passées, la grande mosquée des 1100 n'est plus la seule destination pour les «taraouih». La cité Haï Ethaoura, la cité Zaamoum, la cité des 56 Logements, les 140 Logements... ont toutes réalisé des mosquées qui sont venues s'ajouter à celles déjà existantes. Bouira-ville compte plus de 14 mosquées en attendant celle des 338 et de la Cadat. La ville s'anime davantage après les prières malgré l'heure tardive. A l'heure du ftour au niveau des restaurants ouverts pour la circonstance, les jeunes bénévoles et les agents des APC se démêlent pour répondre aux doléances des hôtes.

La palme revient au restaurant installé au niveau de la gare routière de Bouira où les policiers et les bénévoles de différentes associations telle les Scouts musulmans tentent de servir le maximum de passagers. Même constat au restaurant de la commune où le vice-président chargé du dossier veille au bon déroulement des opérations. Et dans ses soirées une personne demeure l'attraction essentielle en ce début de Ramadhan. Il s'agit de Abdou, le vendeur de thé. Il est adopté et aimé de tous. Ce vendeur de thé est originaire de Timimoune- Adrar. Au tout début, Abdou muni d'une grosse théière en cuivre, posée sur un bac de braises de charbon, arpentait les artères de la ville. Il offrait son thé traditionnel partout. II suffisait de demander. En quelques années d'exercice à travers les rues de Bouira, la réputation a vite dépassé les limites géographiques de la ville pour s'étendre à l'ensemble de la wilaya voire d'autres wilayas voisines. L'initiative trouve vite un écho favorable et Abdou va vite se trouver dans l'obligation de recruter un personnel pour répondre à la demande toujours grandissante en thé traditionnel. Le mois de Ramadhan et ses traditions et le créneau porteur amènent Abdou à recruter d'abord ses frères, louer deux fonds de commerce et améliorer la prestation. La place des Martyrs du centre-ville est alors la destination des amoureux du thé traditionnel saharien.



Les donneurs de sang sauvent les soirées

Les vitrines sont garnies de gâteaux traditionnels, d'amuse-gueule. L'air clément et la fraîcheur ambiante de ces trois jours poussent les gens à sortir en famille. Sur le boulevard de la wilaya aussi, Abdou a ouvert un autre snack malgré la présence d'un concurrent. Les connaisseurs préfèrent le thé de Abdou «Timimouni» comme il aime se faire appeler. La direction de la culture a tracé un riche programme d'activité. En lisant la copie conforme à celle de l'année dernière avec quelques retouches le citoyen découvre qu'il s'agit plus d'un document envers les responsables qu'à une quelconque estime pour les Bouiris. Si on excepte les chanteurs chaâbis: Redha et Larbi Rachid et les chantres de la chanson kabyle Kamel Chenane, le reste de la liste reste très en deçà des espoirs. Quand sous d'autres cieux on programme des ténors de la chanson algérienne, à Bouira on se contente de quelques amateurs inconnus sur la scène locale, régionale et nationale. La direction des moudjahidine en collaboration avec le bureau de wilaya de l'organisation a pris le relais en programmant plusieurs activités au niveau du musée: des conférences sur des chouhada, des soirées poétiques et des expositions sont réservées aux jeunes en quête d'histoire. Le comité des donneurs de sang fait des collectes de sang. Après la mosquée de la cité Ecotec, le centre Odej, la caravane se déplacera dimanche prochain devant la mosquée Ibn Badis du centre-ville. Le comité présidé par le secrétaire général de la Fédération mondiale des donneurs de sang, le docteur Sayah et son staff local, à savoir Habel Slimane, Bouakil Saïd, Ouchene Hocine...et les personnels de l'EPH de Bouira qui veillent au bon acceuil des volontaires et assurent la logistique nécessaire à cet évènement humain, mais médical aussi comme nous l'a souligné le docteur Abdelmalek Sayah. Après huit jours, rien ne laisse paraître une quelconque activité hormis une petite scène placée à l'entrée de la Maison de la culture Ali Zaamoum. L'autre couac reste l'absence d'un quelconque transport public nocturne. Ce manque et cette absence restent une aubaine pour les fraudeurs. Même le supermarché ouvert à Bouira qui à ses débuts, se vantait d'assurer gratuitement les transports des clients vers son enceinte, a failli à sa promesse. Le transport nocturne fait défaut à Bouira et l'absence totale de la direction des transports est avérée. Dans cette ambiance mi-figue mi-raisin et après une semaine de jeûne, Bouira n'est pas encore sortie de son long sommeil.