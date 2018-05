UNE ASSOCIATION CRÉE UN ESPACE DE VIVRE ENSEMBLE Illizi ou le lien entre le Nord et le Sud

Par Ikram GHIOUA -

Le but visé étant de changer notre regard sur nous-mêmes et sur le monde

Il est question d'une ferme en agro-écologie et éco-parc.

Créer un espace où l'on peut vivre ensemble, un lieu de coexistence et de tolérance, mais aussi un lieu où l'on crée des liens entre tout le peuple, c'est possible et le projet est initié par l'Association de l'environnement et du développement durable qui vient de signer une convention avec Sonatrach, lors de la dernière visite du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui au Sud. Car cette association qui a obtenu son agrément sous le numéro 001/2013 est née à Illizi. Le lieu dont on parle abriterait un grand projet authentique qui respecte aussi bien l'architecture des constructions dans les villes du Sud que leur style tout en tenant compte de l'environnement et du climat. Le projet a été retenu comme une oeuvre et propose selon la documentation présentée, une «prescription et zonage particulier». A savoir «zone de protection de patrimoine points stratégiques, gouvernance, cadre de vie, développement durable, mobilité jeunesse, biodiversité, énergie, climat, protection écosystème, zone humide réhabilitation oasis Ihrir». Il s'agit donc d'une réalisation d'un projet ambitieux Aedd sous le thème «et si on arrêtait d'être contre, pour proposer des solutions concrètes?» Le but visé étant de «transformer l'agriculture, inventer d'autres manières d'apprendre et changer notre regard sur nous-mêmes et sur le monde». L'association a su convaincre pour la construction d'une utopie concrète! En fait, la construction de cet espace où l'on peut vivre ensemble s'adosse sur quatre piliers appelés «la maison verte de l'oasis d'Ihrir permaculture». Il est question d'une ferme en agro-écologie et éco-parc, éducation bienveillante, des formations pour les adultes, des ateliers pour les enfants, un tourisme solidaire, des chantiers participatifs, des visites guidées...en un mot «un lieu pour apprendre à vivre ensemble»!

Le projet tel que présenté «s'appuie sur la contribution des institutions locales, la proposition d'un environnement rationnel et écologique de l'habitat, l'implication de l'homme, surtout dans sa dimension culturelle dans la mise en oeuvre de son environnement, l'interprétation consciente de l'héritage architectural ancien, Zriba en ce qui concerne l'implantation impérative dans un milieu rocheux pour préserver l'écosystème de cette oasis qui est très fragile».

S'ajoutent à toutes ces donnes des «valeurs numériques». S'agissant de l'éco-parc Ihrir, l'association souligne qu'il «fera partie d'un ensemble de construction écologique», notamment a-t-on expliqué que «la gestion durable des parcs d'activités favorise un développement pérenne des territoires en intégrant une dimension économique, environnementale et sociale. Cette gestion reposera sur de nouveaux partenariats entre l'association et les territoires. Elle favorisera la mise en place d'une gestion collective pour les besoins et l'emploi». Il a été indiqué que la gestion se basera sur trois axes d'abord économiques: «Assurer le succès commercial du parc et favoriser le développement économique des coopératives implantées», ensuite le développement environnemental, «prévenir les impacts sur l'environnement des aménagements du parc et aider les coopératives à en faire de même, dans le cadre du social», enfin «faciliter l'accès à l'emploi pour toutes et tous, améliorer les conditions de travail, favoriser les retombées positives sur le territoire. La mise en oeuvre de ce développement durable appliquée aux zones oasiennes reposera sur un triptyque gagnant», atteste l'association qui avait signé en 2015 un accord avec l'Engcb In Amenas dans le cadre de la création des périmètres verts afin d'utiliser leurs bases itinérantes comme support. Cet accord consiste en l'aménagement des espaces verts au sein de la base et un périmètre vert tout autour de celle-ci sur une surface de 10 ha. Pour cette opération, l'Aedd a pu acquérir 520 plants pour Iguersafen, le village aux 99 martyrs. C'est donc toute une transformation pour créer non seulement un espace de vivre ensemble, mais surtout un lieu pour créer des liens entre le Nord et le Sud.