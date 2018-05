MOHAMED HADJ DJILANI, PREMIER SECRÉTAIRE DU FFS "L'Algérie n'échappe pas aux visées diaboliques"

Par Kamel BOUDJADI -

De passage à Tizi Ouzou pour le conseil fédéral de son parti, le premier secrétaire du Front des forces socialistes, Mohamed Hadj Djilani, a abordé plusieurs sujets qui agitent la scène politique nationale.

Devant un parterre de militants, le responsable du parti d'Aït Ahmed est revenu sur les positions du FFS qui sont, affirmait-il, fidèles aux idéaux défendus par le parti depuis sa création. Pour Hadj Djilani, le consensus national est l'unique voie de sortie pour l'Algérie qui fait face à des dangers sur toutes ses frontières. Il rappellera devant une assistance acquise que son parti continue à travailler afin de réunir le consensus de toutes les forces vives du pays pour enclencher une véritable dynamique politique qui puisse mettre le pays hors de danger. Les périls sont en effet multiples aux frontières. Faisant partie d'un territoire géopolitique visé par des forces qui font régner le chaos, l'Algérie n'échappe pas aux visées diaboliques. Le premier secrétaire du parti a également rappelé que le FFS a toujours su dépasser les moments difficiles. Ses militants ont toujours fait valoir l'intérêt de leur parti sur d'autres considérations momentanées et conjoncturelles. Le parti a toujours été une école de démocratie.

Par ailleurs, Mohamed Hadj Djilani a critiqué le projet de règlement intérieur de l'Assemblée nationale populaire proposé aux députés considérant que ce dernier n'apporte pas d'avancées pour la démocratie. Bien au contraire, ajoute-t-il, le projet de loi va restreindre la marge de manoeuvre des élus qui devraient, au contraire, avoir plus de prérogatives. Hadj Djilani a, dans ce sillage, vivement critiqué la place réservée à tamazight dans l'hémicycle considérant que c'est une atteinte à la Constitution qui la consacre comme langue nationale et officielle. Après avoir énuméré ces points, l'orateur a exprimé le rejet du FFS de ce projet de loi qui restreint, selon lui, les libertés au lieu de les élargir. L'orateur a également abordé les questions économiques et sociales. C'est justement sur ce chapitre que l'orateur considère que l'Algérie n'aura pas les ressources suffisantes pour répondre aux besoins de ses populations. Cette situation, sans stratégie efficiente, accentuera les écarts avec de moins en moins de protection pour les couches les plus démunies. Pour le FFS, la stratégie actuelle reposant de plus en plus sur le secteur privé étranger, représenté par les multinationales, n'est pas la bonne solution. Bien au contraire, cette tendance ne fera qu'accentuer la dépendance du pays l'exposant aux dangers sur sa souveraineté.