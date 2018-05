FILIÈRE VIANDE ROUGE Le parcours du combattant

Par Abdelkrim AMARNI -

Le marché est suffisamment approvisionné durant le Ramadhan.

Comment booster la filière viande rouge qui accuse un déficit certain dans notre pays? Les professionnels s'y mettent. Ainsi, le Groupe industriel agro-logistique, «Agrolog» par abréviation, auquel préside Djahid Abdelwahab Zefizef, met le paquet en faisant re-démarrer deux abattoirs, des plus modernes et sophistiqués, à Hassi Bahbah dans la wilaya de Djelfa, région pastorale par excellence et à Aïn M'lila dans la wilaya de Oum El Bouaghi. Le troisième se situe à Bougtob (w. El Bayadh). Ces trois unités totalisent une production de 40 800 tonnes/an. Les deux unités d'importance, Hassi Bahbah et Ain M'lila, qui devaient être fonctionnelles vers la fin de l'année écoulée, n'ont été que partiellement opérationnelles après leur inauguration en 2017. Elles n'assuraient en effet qu'une activité réduite comme essais avant leur démarrage effectif qui vient d'être effectué en novembre 2017, ce, après quatre ans de fermeture pour «manque de plan de charge d'exploitation», nous-a-t-on affirmé. Au vu de l'importance de la demande, le groupe a même plus que doublé le nombre des travailleurs de ces deux complexes pour le porter de 30 à 65 éléments dans le but de couvrir aisément le marché algérien très demandeur en la matière, surtout en cette période caractérisée par une augmentation de consommation de viandes toutes origines confondues. Un haut responsable de «Agrolog», a confié à L'Expression qu'une «cadence normale de travail est observée pendant le Ramadhan dans ces complexes» en soulignant que le box d'abattage des bêtes est orienté vers la «Qibla» des Lieux saints de La Mecque. Ce même responsable a expliqué, avec l'appui d'une vidéo, le cheminement de la bête jusqu'à son équarrissage. Il a ainsi précisé que le vétérinaire ausculte l'animal avant qu'il ne soit égorgé selon les principes de l'islam et les normes mondiales régissant cette profession. Il diagnostique ainsi l'état de santé de l'animal avant et après l'abattage. La présence de cet agent de santé est quasi permanente sur la ligne de production. Son rôle est d'assurer la sécurité sanitaire par une inspection post-mortem. Si le vétérinaire a un doute quelconque sur l'aspect visuel d'une carcasse, elle est immédiatement écartée de la ligne pour des analyses plus poussées. Pour plus de sécurité hygiénique, la suite de l'opération d'abattage se fait en suspension afin d'éviter tout contact de la carcasse avec le sol. Aussi, pour empêcher toute contamination entre carcasses, la scie motorisée utilisée pour la fente du sternum, est nettoyée et stérilisée après chaque utilisation. Notre interlocuteur a indiqué que les peaux sont vendues après traitement aux entreprises de peausseries qui les traitent et les commercialisent à nombre d'artisans ou entreprises de transformation.

L'incidence que peut avoir le travail de l'abattoir sur la qualité d'une viande est omniprésente. Aussi les responsables de ces entités veillent-ils assidûment au déroulement des diverses opérations. En effet, un animal accidenté ou blessé au moment de l'abattage peut voir altérée la qualité de la viande, a-t-on fait observer. De bonnes conditions de transport et d'abattage sur la ligne de production sont nécessaires. Le complexe de Hassi Bahbah (Djelfa), à lui seul, dispose d'une capacité de production annuelle de 16 800 tonnes de viande rouge représentant 600 millions de têtes d'ovins et 24 000 de bovins. Son alter ego de Ain M'lila assure de son côté une production annuelle de 12 000 tonnes. Celle-ci se répartit en 360 000 ovins et 24 000 bovins. Ces deux abattoirs, longtemps fermés pour cause d'absence de cahiers de charges, fonctionnent actuellement à un rythme appréciable nous a-t-on assurés Afin de booster encore plus la production de viande de boucherie, deux autres complexes d'abattage seront réalisés avant la fin de l'année en cours. Il s'agit de celui qui sera implanté à Min (Annaba) avec 10 000 tonnes/an et de celui de Bougtob, (12 000 tonnes/an), dans la wilaya d'El Bayadh. Ces deux nouvelles structures augmenteront la capacité de production de «Agrolog» à 50 000 tonnes annuellement. Il est utile de noter que ces structures modernes d'abattage permettront de créer de nombreux postes d'emploi pour les jeunes des régions voisines et contribueront efficacement à la couverture des besoins d'un marché national fort demandeur. Il existe 380 abattoirs agréés en Algérie.