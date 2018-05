SAISIE DE DROGUE DURANT LE MOIS SACRÉ Le commerce du kif explose

Par Ilhem TERKI -

Depuis le début de ce mois sacré, pas moins de 18 quintaux de drogue ont été interceptés par les services de sécurité.

La consommation de la drogue explose durant chaque mois sacré et le trafic connaît lui aussi un pic. Ainsi, depuis le, début du Ramadhan, près de 18 quintaux de drogue ont été récupérés. La consommation est plus intense durant ce mois sacré, il ne se passe pas un jour sans que les services de sécurité ne récupèrent de grosses quantités, soit du haschisch traité ou des psychotropes. Selon les services de sécurité, les saisies de drogue qui se font quotidiennement prennent des proportions alarmantes. Le trafic de drogue s'amplifie et continue à inonder le marché algérien. Le Ramadhan est le mois de tous les records. Pas plus tard qu'avant-hier, les éléments de la sûreté de Tlemcen ont procédé à la saisie de 6,240 kg de kif traité dans les communes de Maghnia et de Remchi dans deux opérations distinctes, a indiqué un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Dans le même sillage, la semaine dernière à Béchar et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, a déjoué à Béni Ouenif, la tentative d'introduction d'une importante quantité de kif traité s'élevant à cinq quintaux et 26 kg détenue par un narcotrafiquant marocain, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Le même document a souligné qu'en seulement 24 heures, les éléments de l'ANP ont saisi lors d'opérations distinctes, 11 quintaux et 61kg. «Ces résultats retentissants réalisés par les unités de l'ANP sur le terrain réitèrent l'efficacité des multiples opérations ayant pour objectif de contrecarrer tous les dangers et les fléaux à travers le territoire national», conclut le document. Les chiffres publiés quotidiennement par les différents corps de sécurité sur les saisies de drogue, notamment en ce mois sacré, sont effrayants, à couper le souffle. Pratiquement toutes les villes du pays, de l'est à l'ouest, sont submergées par cette marchandise. Alger n'est pas épargnée par ce fléau. On rappelle que lundi dernier, les services de la sûreté de wilaya d'Alger, à Hussein Dey, ont démantelé un groupe de trafiquants de drogue et saisi des comprimés psychotropes, composé de 10 individus et ont récupéré 10 kg de cannabis. A Batna, samedi dernier, près de 22 kg de kif traité ont été saisis et un narcotrafiquant arrêté par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire, toujours selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Tlemcen (2ème Région militaire) 135 kilogrammes de kif traité. Par ailleurs, on rappelle que les forces de police ont saisi des quantités de drogue et de psychotropes à travers plusieurs opérations menées dans différentes régions du pays depuis le début du mois sacré. «Les forces de police relevant de la sûreté de wilaya d'Alger ont mené des descentes dans différents quartiers, notamment les points noirs et lieux suspects qui ont permis la saisie de 10,3 kg de kif traité, 1 695 comprimés psychotropes et 42 armes blanches de différents types et volumes»,selon un récent bilan de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). La même source ajoute qu'à Oum El Bouaghi, les forces de police ont saisi 1 104 comprimés psychotropes de différents types ainsi que 15 flacons de substance liquide. Ces opérations menées par les éléments de la Dgsn, ont permis la récupération de milliers de psychotropes et l'arrestations de truands. A Mascara ils ont saisi près de 400 comprimés de psychotropes. A Oran, ils ont récupéré près de 280 comprimés de psychotropes de différents types et volumes.