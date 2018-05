AHMED GAID SALAH À PROPOS DE L'ÉCOLE DES CADETS "C'est un lien entre l'armée et le peuple"

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah

Une déclaration qui sonne comme une réponse au Comité des droits de l'enfant de l'ONU qui a laissé planer le doute sur la protection des droits de l'enfant en Algérie.

En visite de travail à la 6e Région militaire à Tamanrasset, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a saisi l'opportunité de son allocution pour corriger certaines allégations concernant notamment les écoles des Cadets de la nation.

«Les écoles des Cadets de la nation, dont jouit notre pays, à travers tout son territoire, est le meilleur exemple du lien ferme entre le peuple et son armée, autant dans notre Grand Sud qu'ailleurs sur l'ensemble du territoire national», a-t-il précisé dans son intervention, hier. Une déclaration qui sonne comme une réponse au Comité des droits de l'enfant de l'ONU qui a laissé planer le doute sur la protection des droits de l'enfant en Algérie. Il y a quelques jours en effet, réagissant à un rapport présenté par l'Algérie à Genève, ce comité a émis des doutes sur la qualité des enseignements au niveau des écoles des Cadets et sur leurs droits.

Les écoles des Cadets de la nation appliquent le programme d'enseignement officiel du ministère de l'Education nationale.

L'intervention du général de corps d'armée sera aussi une opportunité pour répondre à ces critiques.

Durant ce déplacement à Tamanrasset, le chef d'état-major de l'ANP a tenu lors de son intervention à rappeler toute l'importance de cette Région qui, de par sa situation stratégique, est aussi due à l'importance majeure que revêt son territoire vital. Il déclare à ce propos: «La 6e Région militaire représente, grâce à sa situation géographique vitale, et au regard de l'envergure de ses frontières et l'étendue de son territoire, une importance ultime pour le Haut Commandement qui aspire et oeuvre résolument sur le terrain, à promouvoir cette Région et à rehausser davantage les bilans de ses réalisations à la hauteur de l'intérêt et le soutien qui lui sont conférés.»

Non sans avoir tracé des objectifs, avait déclaré le vice-ministre de la Défense nationale, en soulignant «ancrer l'esprit du triomphe dans le conscient des éléments militaires et les guider sur les voies et les démarches permettant sa réalisation sur le terrain (...)». Pour lui, ce sont ces objectifs qui placent aujourd'hui la 6e Région militaire comme étant un terrain très important.

D'ailleurs, il ne manquera pas d'ajouter: «Si la terre de l'Algérie venait à parler un jour, chaque parcelle de sa digne terre témoignerait de la quiétude qui la comble et de son immense fierté de vivre cette continuité spontanée et naturelle entre l'Armée de Libération nationale et sa digne héritière l'Armée nationale populaire.» Le vice-ministre de la Défense nationale commente cette continuité comme étant un témoin qui «a vu les esprits se fusionner et les souffles se mélanger, pour que l'Algérie soit, comme d'antan, l'ultime facteur commun qui réchauffe les coeurs et qui les fait battre».

Les résultats enregistrés dans le cadre de la lutte antiterroriste dans la wilaya de Tamanrasset ne pouvaient passer inaperçus d'où les salutations exprimées à cet égard par le chef d'état-major de l'ANP. Il s'agit de la reddition d'une vingtaine de terroristes uniquement dans cette région. Le général de corps d'armée atteste à ce propos «dans l'élan de l'ardeur de cette glorieuse Histoire nationale, les éléments de l'Armée nationale populaire oeuvrent aujourd'hui, avec un fervent esprit et une immense volonté à être à la hauteur de la grandeur de cette nation et de sa prestigieuse Histoire nationale. Un effort qui ne se limite pas uniquement à cerner toutes les exigences du travail professionnel réussi et à oeuvrer en permanence à détenir les impératifs du parfait accomplissement des missions assignées, mais vise également l'acquisition d'un autre facteur de qualité, qu'est l'enracinement continuel de leurs solides liens avec leur profondeur populaire, car ils sont pleinement conscients, que cela représente une motivation morale d'importance capitale, à même de hisser leurs compétences aux plus hauts niveaux».

Dans ce même contexte il a ajouté «les éléments de l'Armée nationale populaire ont parfaitement conscience que leur présence permanente aux côtés de leurs frères concitoyens et leur persévérance continuelle à garantir tous les facteurs de la sécurité et de la stabilité, tout au long de nos vastes frontières nationales, et en tous lieux, constituent les sources des sentiments de sérénité et de quiétude, et la motivation à renforcer ce lien entre le peuple et son armée».

Il conclut: «Travailler sur la base d'une vision clairvoyante et avisée dont les objectifs sont bien définis, et à travers laquelle tous les défis pouvant survenir et les moyens de les contrecarrer sont pris en considération, est la voie qui a ouvert à l'Armée nationale populaire les plus hauts échelons de la compétence opérationnelle et qui lui a permis d'être, à tout moment, au plus haut niveau d'état prêt au combat, et de s'adapter pertinemment avec tous les variables, les imprévus et les menaces multiformes.

Dans ce cadre, et sans aucun doute, la mission de lutte contre les résidus terroristes, est une mission permanente qui ne prendra fin qu'après éradication totale de ce fléau qui n'a pu et ne pourra entraver le parcours sûr et stable de l'Algérie.» C'est ainsi donc que le vice-ministre de la Défense nationale a décidé de recadrer chacun se félicitant des exploits de l'ANP et ses réalisations multiples.