ANNABA L'esprit de partage règne

Par Wahida BAHRI -

Il s'agit de venir en aide à ces migrants du Niger, du Mali, de Syrie, du Kurdistan ou même de Mongolie.

A la ville de Lalla Bouna, le mois de Ramadhan est symbole de piété et de Rahma, où associations et foyers improvisent l'iftar en faveur des familles démunies, des personnes de passage et des réfugiés de toutes nationalités. A Annaba l'esprit de partage, de tolérance, de solidarité et l'art du vivre ensemble se traduisent fort bien, notamment en ce mois béni, où, les rues et ruelles de Annaba se transforment en un restaurant grandeur nature. Une sensibilité traduisant parfaitement le sentiment «du vivre ensemble en paix», avec leurs hôtes syriens et subsahariens vivant à Annaba. Ces réfugiés de guerre ou de misère ont élu domicile à Annaba, où, «le bon vivre» a enraciné les uns et fait revenir les autres, après plusieurs rapatriements. Cette harmonie du vivre ensemble en paix, pour des centaines d'étrangers à Annaba, témoigne du comportement et de la générosité des habitants de Annaba à l'égard de ces étrangers, Syriens et Subsahariens notamment. Ainsi, au bout d'une semaine, le Ramadhan a, comme à chaque fois, été une aubaine pour perpétrer des traditions ancestrales qui font honneur à l'esprit d'entraide et de partage des Annabis. A cet égard, une tradition s'est transmise de génération en génération. Cela consiste à inviter chaque jour un ou des membres de la famille pour partager l'iftar. C'est une manière d'exprimer l'attachement aux liens familiaux «silatou Rahim». Recommandation religieuse par excellence, notamment pendant le Ramadhan. Avec le temps, ce geste est presque devenu une obligation pour les familles annabies. Elles s'y plient pour prouver leur attachement aux référents des valeurs religieuses. L'action consiste également à ne pas oublier les démunis, les passagers («aâbir essabil»), mais surtout ces migrants de divers nationalités. Depuis l'arrivée de ces derniers, les familles annabies ont donné plus de sens au mois sacré. Il ne se passe pas un iftar sans qu'un plateau, garni de mets soit installé devant les maisons, notamment dans les quartiers populaires, très convoités par les migrants subsahariens. Ces derniers étant habitués à la rupture du jeûne, ici et là dans les quartiers de la ville. D'autres préfèrent emporter leur ftour pour rompre le jeûne en famille. «Je ne peux, pas imaginer qu'on puisse rompre le jeûne, tout en sachant qu'il y a quelque part, une personne qui n'a rien à avaler, notamment pour un jeûneur», s'est exclamée cette ménagère de la rue de l'ALN. En effet, la ville de Lalla Bouna s'est toujours distinguée par l'esprit de solidarité, pas uniquement durant le mois sacré, mais à chaque fois que le devoir s'impose. La majorité de ces migrants est constituée d'hommes, de femmes et d'enfants, vivant en communauté dans des endroits retirés de la ville. L'image est frappante des centaines de migrants de différentes nationalités, se comportant comme chez eux, car les Annabis leur ont toujours fait sentir qu'ils sont les bienvenus et qu'ils sont chez eux, où qu'ils soient. Ils sont là vivant certes des conditions difficiles, cependant ces dernières sont atténuées, dans beaucoup de cas, par l'action humanitaire, engagée aussi bien par la population, les associations et le Croissant-Rouge. Car, il faut bien noter que le mois de Ramadhan à Annaba est synonyme de solidarité et de partage. C'est pourquoi, la ville vit une vaste campagne humanitaire, destinée à prendre en charge ces migrants subsahariens, notamment en ce mois de jeûne. Pour les Annabis, il s'agit de venir en aide à ces migrants subsahariens, les femmes et les enfants surtout. Le rapatriement n'est pas dans leur vocabulaire. «Ce sont des questions d'ordre politique qui nous dépassent. Pour nous c'est le côté humain, qu'ils soient du Niger, du Mali, de Syrie, du Kurdistan ou même de Mongolie, ils restent des êtres humains qui ont droit à la vie et à la nourriture comme nous», a précisé, cet homme qui a ouvert son restaurant, situé en plein centre-ville pour accueillir ces réfugiés et migrants.