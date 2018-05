ELLE A ATTEINT 160 000 LITRES/JOUR DURANT LE RAMADHAN L'entreprise "Giplait Tessala" double sa production

L'Entreprise publique économique Giplait Tessala de production laitière (Sidi Bel Abbès) a doublé sa production de lait durant le mois de Ramadhan pour atteindre 160 000 l/jour, afin de satisfaire les besoins des citoyens, a annoncé le président-directeur général

(P-DG) de l'entreprise, Hadj Deddouche. Cette entreprise produit en temps normal 80 000 l/j de lait, mais des efforts ont été fournis pour doubler la quantité en ce mois sacré, en raison de sa forte demande, a expliqué le responsable. La direction de Giplait Tessala mise sur le lait de vache pour remplacer celui produit à base de poudre, vu les capacités énormes que recèle la wilaya en filière lait. Par conséquent, il existe une abondance de lait en poudre subventionné par l'Etat et le lait de vache cru est disponible sur le marché à des prix raisonnables ne dépassant pas les 50 DA le litre. Le P-DG de Giplait Tessala a déclaré qu'avec la disponibilité du lait en poudre subventionné et du lait de vache, la production se poursuivra à une cadence qui permettra d'assurer des quantités suffisantes aux consommateurs de la wilaya de Sidi Bel Abbès et des régions avoisinantes.