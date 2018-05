LE CONCEPT MIS EN PLACE DEPUIS 2014 L'hospitalisation à domicile séduit

Par Abdelkrim AMARNI -

Elle requiert une «place particulière» dans le système national de santé.

Le concept du soin à domicile requiert une «place particulière» dans le système national de santé, a appuyé le professeur Mohamed L'Hadj, directeur général des services de santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (Msprh) qui s'exprimait ainsi lors d'une table ronde sur les «Soins à domicile en oncologie», organisée dernièrement à Alger. Il dira que ce programme, mis en place depuis 2014, «suscite un intérêt croissant des citoyens, qui sont de plus en plus demandeurs de ce type de prestations de soins» soulignant par là que la demande pour ce type de soins, est «de plus en plus importante».

Ce genre de prestations médicales concerne également le Plan national de lutte contre le cancer 2015-2019, qui constitue, selon le représentant du ministère de la Santé, «l'expression d'une volonté et d'un engagement des autorités algériennes pour lutter contre cette maladie». Cette table ronde a vu la participation du professeur Amar Tebaibia, président de la «Société algérienne de médecine interne (Sami)» et des responsables de

«Santé Dom», première société privée agréée pour les soins à domicile. Intervenant au cours de cette rencontre dédiée à cette problématique, le professeur Tebaïbia, président de la Société algérienne de médecine interne, a estimé que le développement des soins à domicile est un objectif majeur de santé publique. L'hospitalisation à domicile, quant à elle, exige des moyens lourds suite à l'expérience menée à l'hôpital de Birtraria depuis des années. Le professeur Karima Achour, présidente de la «Société algérienne d'échinococcoses hydatique «Saeh», a informé pour sa part que «le cancer est toujours l'une des premières causes de mortalité dans le monde». Le vieillissement de la population, les facteurs environnementaux, les changements d'habitudes alimentaires et de mode de vie, concourent amplement à accroître ce risque». Pour elle, la solution de soins à domicile permet de soulager les structures de santé, surtout pour les actes médicaux «peu lourds» qui peuvent être effectués au domicile du patient et lui éviter ainsi un déplacement souvent pénible. La doctoresse Meriem Belouizdad, directrice médicale de Bayer, a de son côté, développé dans son intervention, les programmes mis au point par le groupe pharmaceutique Bayer, en direction du patient. Elle a indiqué que des programmes d'éducation et de formation des professionnels de la santé, notamment le corps paramédical, sont organisés afin d'optimiser la prise en charge du patient et des programmes d'éducation thérapeutique et de gestion de la pathologie, essentiellement en milieu hospitalier. «Astra Zeneca - Algérie» a signé en 2015 une convention de partenariat avec le ministère de la Santé, a déclaré le docteur Amal Haddouche Hamed Abdelouahab, directrice médicale d'Astra Zeneca. Elle précisera que le soutien des soins à domicile pour les patients atteints de cancer en Algérie, figure parmi les principaux points de ce partenariat. Les prestations de soins à domicile ont enregistré

1 336 actes médicaux et réalisé 2 149 entretiens psychologiques, en 2015. Pour l'année dernière 1 8903 actes médicaux et 6 388 entretiens psychologique ont été enregistrés. Pour 2018 et à ce jour, nous comptons 6 000 actes médicaux, a-t-elle précisé. «Santé Dom», premier organisme privé de soins à domicile, agréé par le ministère de la Santé, vise à créer un réseau national de médecins et de paramédicaux pouvant intervenir H24 et 365 jours dans l'année en prenant en charge, les pathologies aiguës etchroniques. Selon le responsable de «Santé Dom», une enquête menée par leurs soins révèle que «81% des patients sont satisfaits de leur prise en charge à domicile et plus de 90% des patients se sentent mieux à la maison qu'à l'hôpital». Quant à la qualité des soins prodigués par le personnel paramédical, les patients ont exprimé une «satisfaction globale dans plus de 90% des cas». Cette rencontre scientifique a été organisée par la Saeh et sponsorisée par les laboratoires pharmaceutiques Bayer et Astra Zeneca, un groupe bio-pharmaceutique international guidé par la science, axé sur la recherche, le développement, la production et la commercialisation des produits.