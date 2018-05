DONNEURS DE SANG Abdelmalek Sayah fait honneur à l'Algérie

Par Abdenour MERZOUK -

Le docteur Sayah a redonné une dynamique au don de sang grâce à une présence quasi permanente sur le terrain.

L'assemblée générale de la Fédération internationale des organisations des donneurs de sang (Fiods) a renouvelé sa confiance au docteur Sayah Abdelmalek en sa qualité de secrétaire général pour un second mandat de quatre ans. Cette décision votée à l'unanimité en Italie les 24 et 25 avril dernier, n'est en fait que le résultat logique des efforts consentis par ce cadre algérien sur le plan international dans son combat pour un don de sang bénévole et gratuit.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le docteur Abdelmalek Sayah est aussi le président du comité des donneurs de sang de Bouira. Grace à lui et à son staff local, le comité qui donnait des signes d'essoufflement depuis le décès de son fondateur, Belkacemi, a depuis l'avènement du docteur Sayah, connu une dynamique grâce à une présence quasi permanente sur le terrain. L'évènement sportif majeur, propriété exclusive de ce comité, le semi-marathon Ain Bessem- Bouira a connu plusieurs éditions: nationale, maghrébine avant de devenir internationale.

La très probable reprise, cette année, de cette manifestation, est à l'ordre du jour du comité. Concernant toujours les opérations d'utilité publique et relatives à la santé des citoyens, le docteur Sayah est derrière la venue de la mission algéro-française. «C'est lors d'une rencontre avec le docteur Abdelmalek à Paris que l'idée d'une mission de l'association d'amitié populaire franco-algérienne à Bouira a pris forme» déclarait le docteur Hellal Noureddine, chef de cette mission qui a séjourné une dizaine de jours à Bouira. Parce que cette opération a été une réussite totale grâce à l'intervention de l'ensemble des partenaires et par reconnaissance au rôle joué par le wali de Bouira, Limani Mustapha, le comité des donneurs de sang, la Fédération algérienne des donneurs de sang et la Fédération internationale, ont décoré le wali de Bouira de la médaille du Mérite.

A signaler le village pour diabétiques organisé par le ministère de tutelle et les laboratoires Novodirsk, la création prochaine d'une maison du diabète pour une prise en charge des malades est l'autre fait qui justifie cette décoration et la rend amplement méritée.

La bonne entente qui règne entre le wali et le docteur Sayah n'est en réalité qu'un climat de symbiose qui sert les intérêts de la wilaya.

Chacun des deux partenaires apporte sa contribution au développement de la wilaya et par conséquent au pays. Précisons aussi que depuis le début du mois de Ramadhan, le comité des donneurs de sang de Bouira organise en nocturne des opérations de collecte de sang.

Les organisateurs ciblent des lieux publics à forte présence humaine comme les abords des mosquées. Ainsi et pour la nuit du dimanche à lundi, une forte participation a été enregistrée sur la placette qui jouxte la mosquée Ibn Badis du centre-ville.