TIZI OUZOU La solidarité est à son summum

Par Aomar MOHELLEBI -

De nouveaux marchés de proximité ont ouvert

S'il y a bien une chose dont les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou devraient être fiers, c'est le large élan de solidarité qui est enregistré chaque année durant le mois de Ramadhan.

Une solidarité agissante qu'on retrouve dans les 67 communes de la wilaya et plus particulièrement au chef-lieu de wilaya. Organisées généralement sous l'égide de la direction de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya, ces actions de solidarité tous azimuts permettent à des milliers de citoyens et de familles nécessiteuses de passer un mois de Ramadhan loin du besoin et dans la dignité. Les dix premières journées du Ramadhan-2018 ont vu de nombreuses actions intitiées dans ce sens. Selon un premier bilan provisoire rendu public par les responsables de la direction de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya de Tizi Ouzou, il a été procédé jusque-là, à la distribution de 4 600 repas dans le cadre des restaurants aménagés et mobilisés chaque soir à l'heure du ftour dans diverses localités comme Tizi Ouzou, Draâ Ben Khedda, Aïn Zaouïa, Draâ El Mizan...

Le nombre de «restaurants du coeur» en activité dans la wilaya depuis le premier jour du mois de Ramadhan est de trente-deux, ont indiqué par ailleurs les mêmes responsables. Initialement, il devait y en avoir quarante mais huit n'ont pas été retenus après inspection de la commission d'hygiène et de contrôle de la wilaya. Par ailleurs, dans le cadre de la distribution des couffins alimentaires aux familles à revenus faibles, il a été enregistré, jusque-là, la distribution de 23 430 couffins sur les 37 000 prévus. Il faut noter que ces aides s'ajoutent à des milliers d'autres qui se font de manière anonyme par des donateurs privés qui refusent de faire de la publicité à leurs actes de charité. Par ailleurs, le mois de Ramadhan, c'est aussi l'ouverture de nouveaux marchés de fruits et légumes pour installer une concurrence et faire baisser les prix. C'est ainsi donc que le bureau de wilaya de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), en collaboration avec la direction du commerce, ont ouvert cette semaine un marché spécial Ramadhan au chef-lieu de wilaya au niveau de la placette «Mbarek Aït Menguellet» (ex-gare routière). L'objectif escompté par l'ouverture de ce marché, c'est, entre autres, de créer de l'animation au niveau de cette partie de la ville qui peine à attirer du monde depuis que l'ancienne gare routière a été aménagée en espace public de jeu pour enfants.

Certes, des centaines de personnes et de familles y affluent après le ftour mais l'activité commerciale dans cet endroit reste au point mort. Il y a lieu de rappeler, en outre, que des centaines d'autres locaux commerciaux ont vu leur activité changer en ce mois de Ramadhan. Des restaurants se sont reconvertis, par exemple, en vendeurs de pâtisseries orientales (kelb ellouz et zlabia principalement), d'autres proposent à la vente toutes sortes de pains améliorés et spéciaux. Il s'agit là de produits alimentaires très prisés au mois de Ramadhan. Les citoyens se ruent également sur ces commerces conjoncturels surtout à partir du milieu de l'après-midi. Concernant les prix des fruits et légumes, il y a lieu de souligner que, 10 jours après le début du mois de Ramadhan, ils n'ont pas encore connu la baisse tant attendue par les consommateurs. Il faut dire qu'une telle baisse n'est pas du tout favorisée par la forte demande et l'affluence extraordinaire enregistrées à tout moment de la journée sur les marchés en question.