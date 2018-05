COUFFIN DU RAMADHAN Echec du mode opératoire

Par Bouzid CHALABI -

L'opération de distribution du couffin de Ramadhan a montré ses limites

L'idée de remplacer le couffin par un chèque, octroyé à chaque famille nécessiteuse, tient la route.

L'annonce par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, de remplacer le couffin du Ramdhan par un chèque, peut-elle être interprétée comme un aveu d'échec du mode opératoire en place ou bien celui-ci a-t-il montré ses limites? De prime abord, il y a lieu de rappeler ces tristes images qui reviennent à chaque Ramadhan où des pères, des mères et leurs enfants attendent qu'un couffin leur soit remis pour qu'ils puissent manger. Des scènes qui ne sauraient laisser indifférent le commun des mortels, car mettant à nu la pauvreté de personnes contraintes de faire l'appoint des heures durant et lesquelles se sentent atteintes dans leur dignité. Pis encore, il a été constaté des scènes de protestations de familles exclues du couffin de Ramadhan devant leur APC pour revendiquer leurs droits, tout en demandant l'ouverture d'une enquête dans le but de dévoiler les dépassements dans l'opération de distribution du couffin du Ramadhan. Le phénomène n'est pas nouveau. En effet, des présidents d'APC, et autres élus, et même des fonctionnaires ont comparu devant la justice pour avoir détourné le couffin de Ramadhan.Faut-il encore savoir que des enquêtes ont prouvé que des gens d'une certaine aisance sociale ont profité du mode de distribution du couffin en place, pour prendre ce qui ne leur était pas destiné. Autrement dit, des opportunistes ont pu chaque Ramadhan bénéficier de couffin et cela au détriment de vrais nécessiteux. Ce faisant, les couffins de Ramadhan n'ont eux de cesse d'alimenter la polémique. Preuve inéluctable que l'opération ne semble pas du tout maîtrisée. Certains observateurs avancent que cela est dû à la mauvaise gestion de ce dossier par les pouvoirs publics. Mais quand on sait, selon le ministère de la Solidarité que près de 1,5 million de familles sont dans le besoin, là se pose donc l'épineuse question des couffins du Ramadhan à livrer à qui de droit? En somme, trouver le meilleur moyen pour que les couffins aillent à leur véritable bénéficiaire et par la même préserver la dignité des personnes et des familles nécessiteuses.

Dans cet esprit le Croissant-Rouge algérien préconise, depuis plus d'un an, de verser de l'argent par mandat aux personnes et familles nécessiteuses. Du côté du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, on vient de finir par admettre que l'opération couffin du Ramadhan, se déroule dans des conditions humiliantes pour des catégories de plus en plus importantes d'Algériens.Cela étant, Nouredine Bedoui a tout récemment annoncé que sur instruction du gouvernement le couffin du Ramadhan va être remplacé par l'octroi de subventions directes aux intéressés. Pour ce faire, le ministre a indiqué tout récemment lors de l'une de ses sorties médiatiques «la mise en place d'un groupe de travail composé de tous les secteurs concernés qui sera chargé de mettre en place des mécanismes permettant la révision du mode de distribution de couffin». Toujours dans cette même optique, Nouredine Bedoui avait affirmé avoir pris connaissance du nouveau système d'informations relatives à la distribution du couffin du Ramadhan pour toutes les communes du pays, et qui «permet de garantir un fonctionnement moderne et transparent de l'opération, à travers le contrôle du contenu du panier, la liste des bénéficiaires et même la date de distribution, ainsi que la vérification du contenu du panier de la part du citoyen bénéficiaire», avait-il expliqué.En ce qui concerne la somme d'argent qui sera octroyée au titre de l'opération, des observateurs estiment qu'elle devrait être d'au moins 20 000 dinars. Et si l'on se réfère à la valeur intrinsèque du couffin de ce Ramadhan composé de 10 kilos de semoule, 5 kilos de farine, 2 kilos de pois chiches, 1 kilo de riz, 2 kilos d'orge, 1 kilo de gruau de maïs, 5 litres d'huile, 2 kilos de concentré de tomates, 3 kilos de sucre, quatre paquets de 250 grammes de café, un paquet de 500 grammes de lait en poudre et 500 grammes de margarine, on déduit vite que ces 20 000 DA représentant l'équivalent de cinq couffins. Un nombre qui pourra subvenir aux besoins de base des familles durant toute la période du mois de Ramadhan. Ce qui est tout à fait considérable et cela démontre aussi que les pouvoirs publics accordent une grande importance à venir en aide aux démunis.