STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE SONATRACH La pétrochimie en option

elle s'incrit dans le cadre de la nouvelle vision de la compagnie nationale et du secteur énergétique du pays.

La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach va se consacrer davantage au secteur de la pétrochimie. C'est ce qu' a rapporté en substance son P-DG, Abdelmoumen Ould Kaddour dans une interview diffusée récemment sur le Global Platform du cabinet de recherche économique et de conseil Oxford Business Group (OBG). Cette orientation s'inscrit selon ce responsable, dans le cadre de la nouvelle vision de sa compagnie et du secteur énergétique du pays. Comme il a indiqué que la Sonatrach oeuvre aujourd'hui à développer les énergies nouvelles et renouvelables tout en continuant à exploiter les énergies conventionnelles. «Les choses bougent positivement. Nous avons toujours besoin d'énergies fossiles. Nous développons de plus en plus les ressources renouvelables, mais nous allons utiliser le gaz et le pétrole pendant encore une longue période. L'énergie fossile est vouée à un bel avenir en Algérie «, a-t-il avancé. A propos du gaz, Ould Kaddour dira que Sonatrach veut en augmenter la production et lui donner une valeur ajoutée. Et d'ajouter: «L'Algérie n'a pas de contraintes et aucune limite quant au nombre de mètres cubes de gaz qu'elle peut vendre, contrairement au pétrole. Concernant les énergies renouvelables, notamment solaire, il soulignera que leur développement est un autre pilier de la nouvelle stratégie de Sonatrach. Et de faire savoir dans ce sens que son groupe oeuvre à utiliser l'énergie solaire dans tous les champs de pétrole et de gaz. «Chaque installation consomme jusqu'à 20% de sa production. Et donc l'énergie solaire pour répondre aux besoins de chaque installation est absolument nécessaire», a insisté Ould Kaddour qui a affirmé que d'ici 2030, «tous les champs pétroliers et gaziers utiliseront l'énergie solaire pour faire fonctionner leurs installations». Il a, à ce titre, mis en exergue le rôle des partenaires étrangers dans la réalisation de ces objectifs: «Les partenaires sont importants pour le développement du pays pour de nombreuses raisons». Evoquant, par ailleurs, le projet d'amendement de la loi sur les hydrocarbures, le même responsable a soutenu que «nous allons de l'avant, nous modifions notre loi sur les hydrocarbures, nous devons mener le changement afin de devenir encore plus efficaces». Notons que le directeur de communication d'OBG et directeur général de Global Platform, Marc-André de Blois, a estimé que le P-DG de Sonatrach a dans cet entretien «bien résumé le potentiel du secteur énergétique algérien et les perspectives de développement et de diversification à moyen et long terme». Ce dernier a par ailleurs avancé que «le virage stratégique entrepris par la direction de Sonatrach à travers sa vision SH2030 doit ainsi pleinement faire entrer l'entreprise dans une nouvelle dynamique adaptée aux mutations du secteur énergétique mondial».