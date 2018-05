AÉRODROME Un taux d'avancement de 73%

Par Wahib AïT OUAKLI -

Tel que prévue, la nouvelle aérogare d'Oran sera réceptionnée à la fin de l'année en cours. En plus du téléphérique à relancer ces jours-ci et de la ligne maritime à démarrer le mois de juillet, la ville d'Oran sera, dans les tout prochains jours, au rendez-vous avec la livraison de la nouvelle aérogare de l'aéroport destinée aux traitements des passagers en partance vers les destinations internationales.

Les travaux sont pratiquement dans la phase finale. C'est ce que nous confie Mouloud Cherifi, wali d'Oran confirmant que «les travaux ont largement dépassé les deux tiers, soit un taux dépassant 73%». Tous les bâtiments, composant la nouvelle aérogare, sont aux dernières retouches, à commencer par les édifices devant servir de lieux dédiés à l'accueil des passagers et les infrastructures mis en place pour le traitement des bagages. L'aérogare comprend également le parc de l'aéroport, une nouvelle tour de contrôle et de plusieurs infrastructures.

Les promoteurs dudit projet misent le tout pour le tout en prenant en compte l'ouverture de l'espace aérien de la ville pour plusieurs dizaines de compagnies aériennes dont les avions atterrissent, de manière récurrente, sur le sol oranais. Un flux important de voyageurs est subséquemment traité quotidiennement. Celui-ci est, selon les premières estimations, estimé à plus de 3,5 millions de passagers.

La wilaya d'Oran, n'accorde aucune indulgence vis-à-vis des retards dans la réalisation de tous les projets lancés et ceux à lancer incessamment, a par le biais de Mouloud Cherifi, été explicite en ne ratant aucune occasion pour réitérer la nécessité de passer à la vitesse supérieure dans l'exécution des travaux. D'ailleurs, il n'est plus question de faire du laxisme. La situation urge étant donné que cette ville s'est lancée d'importants défis.

Le wali a, dans ce chapitre et dans ses propos directs, abordé ces projets expliquant que «la dynamique par laquelle les travaux avancent va permettre au nouvel aéroport d'être opérationnel afin d'accueillir les Jeux méditerranéens prévus en 2021».