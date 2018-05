EL TARF Trois faussaires interpellés aux frontières est du pays

Par Wahida BAHRI -

Les documents falsifiés facilitaient aux personnes poursuivies par la justice de quitter le territoire national.

Les éléments de la police des frontières (PAF) au niveau du point de contrôle de Oum Tboul, à El Kala dans la wilaya d'El Tarf, sont parvenus à mettre fin à l'activité d'un réseau de faussaires, apprend-on de source douanière. L'opération a été accomplie hier, au poste de contrôle de Oum Tboul, point frontalier avec la Tunisie, par les agents de la police des frontières nous précise-t-on. La réussite de ce coup au sein des faussaires, est à l'actif de la vigilance des services de la PAF, dont le flair infaillible, a soupçonné des anomalies dans le cachet d'entrée, sur le passeport de l'un des trois individus. Ces derniers qui, a fait noter notre source, s'apprêtaient à entrer en territoire national, après accomplissement des procédures d'entrée: contrôle douanier et enregistrement au niveau de la PAF en l'occurrence. Or, les anomalies des caractères des cachets sur les passeports des trois individus ont suscité de la suspicion. Situation à l'origine de la vérification de l'opération de mouvement d'entrée et de sortie sur ordinateur, de la date de sortie des trois suspects, a expliqué la même source. En ajoutant que l'opération a révélé l'inexistence de la date de leur sortie du territoire national. Et que le cachet porté sur le passeport, de l'un des trois individus est un faux. Quant aux deux autres individus, ce sont des intermédiaires dans ce trafic. Face à ce flagrant cas de faux et usage de faux, et usant des compétences relevant des prérogatives qui leur sont conférées, les éléments de la PAF ont aussitôt pris les mesures nécessaires, à savoir confiscation des trois passeports et arrestation sur place des présumés impliqués de ce trafic. Cette dernière mesure, convient-il de le noter, est destinée aux personnes faisant l'objet de poursuites judiciaires et sont interdites par la force de la loi, de quitter le territoire. En somme, le réseau est spécialisé dans la falsification de documents administratifs officiels et imitation de cachets de sortie sur les passeports. Déférés par-devant le magistrat instructeur près le tribunal d'El Kala, âgés entre 20 et 30 ans, les trois prévenus sont reconnus coupables des faits à leur actif, association de malfaiteurs, faux et usage de faux ainsi que imitation de cachet d'institution d'Etat en l'occurrence. d'où la mise sous mandat de dépôt pour chef du réseau et le contrôle judiciaire pour les deux intermédiaires. Par ailleurs, il est à signaler que rien n'a filtré sur l'origine des prévenus. Nos sources ont, pour les besoins de l'enquête, visant à remonter à d'éventuels complices, révélé qu'ils sont originaires des wilayas de l'est du pays.