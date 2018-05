L'ARONA «MADE IN BLADI» DÉBARQUE CHEZ SOVAC Une Ibiza aux allures d'un tout-terrain!

Par Walid AÏT SAÏD -

Le groupe de Mourad Oulmi frappe fort en introduisant un SUV compact, moderne avec d'innombrables options en série et ce à un prix défiant toute concurrence.

Vous rêviez d'une Ibiza SUV, Seat a rendu concret votre rêve avec son Crossover Arona! Cerise sur le gâteau, il se décline en une version «Made in bladi». En effet, le nouveau bijou du constructeur ibérique débarque en Algérie, quelques mois seulement après son lancement mondial. L'usine Sovac production de Relizane enrichit son catalogue avec un cinquième modèle qui touche un segment n'existant pas encore sur le marché, à savoir le SUV. L'Arona a été présenté par la firme de Mourad Oulmi dans la soirée de lundi dernier à l'hôtel El Djazair d'Alger (Ex- Saint-Georges). Un endroit mythique pour une voiture qui s'annonce déjà...mythique! «C'est la nouvelle Seat Leon qui devait intégrer notre ligne de production, mais nous avons décidé de reporter son lancement au profit de l'Arona. Car, nous voulions proposer à nos clients quelque chose de nouveau, qui n'existe pas sur le marché national: un Crosover», a fièrement annoncé, Nassim Bouazaoui, directeur de Seat Algérie. Il faut dire que la tendance mondiale est actuellement au Crossover compact. Ce marché s'est multiplié par quatre depuis 2015. Il est indéniablement le segment à la mode grâce à son adaptabilité et à son confort sur tous les types de route, en ville comme sur l'autoroute, ou même sur piste. Les Algériens amoureux de la Seat Ibiza trouveront certainement leur bonheur dans cette Ibiza aux allures d'un tout-terrain. Ce Crossover combinant les avantages de ses dimensions compactes, idéales pour la conduite en ville, et les qualités d'un SUV pour une conduite aventurière. «La nouvelle Seat Arona est aussi stylée, spacieuse, pratique et confortable pour la semaine, qu'aventurière, robuste, sportive et économe le week-end», met en avant le directeur de Seat Algérie. «À tous ces attributs s'ajoutent les technologies en matière de sécurité et de connectivité, habituellement réservées aux gammes supé rieures de ce marché. Sans oublier le style si séduisant de Seat», poursuit-il avec un large sourire. En fait, ce modèle combine le dynamisme, l'élégance et la sportivité de la marque espagnole. Un véritable joyau qui pourra être commandé dès aujourd'hui mercredi!

Vous devez toutefois être impatient de connaître le prix de cette merveille! Eh bien surprise! L'Arona est tout à fait abordable pour ce type de voiture. Tenez-vous bien, l'Arona sera disponible à partir de 2499.000 DA. «Nous avons choisi de mettre sur le marché deux finitions: la style et la FR. La première est au prix de 2499.000 DA, alors que la seconde est à 2899.000 DA», précise Lamine Messali, responsable commercial de la marque Seat. Certains trouveront peut-être cela cher, mais on parle là d'un SUV suréquipé! L'Arona n'est pas une simple voiture, mais bien plus que ça. Elle est conçue pour les conducteurs qui cherchent l'aventure, la différence et les fonctionnalités, pour les personnes qui savent que l'âge n'est qu'un numéro, pas une philosophie de vie. Voici une voiture qui convient à leur style de vie, en ville et sur route, dotée de technologies, confortable, spacieuse, dynamique, personnalisable et polyvalente. C'est une voiture très habitable.

De plus, un grand espace est prévu pour charger les bagages facilement. Dans sa version style, Seat Arona est dotée d'un système multimédia avec écran couleur tactile, avec une prise AUX-IN, USB et lecteur de carte SD. En plus du bluetooth. La Seat Arona met son conducteur dans une ambiance conviviale et un habitacle très confortable.

Avec une position de conduite surélevée qui offre une meilleure vision sur la route, Arona rend la conduite plus agréable, et encore plus avec un volant en cuir multifonctions, un allumage intérieur à LED, frein à main et levier de vitesse en cuir et une climatisation bizones. Toujours dans cette version style, la Seat Arona est embarquée sur son design extérieur par des jantes en alliage 17'', des barres de toit noir, des feux en Full Led en avant et arrière, un vitrage arrière teinté, un entourage de vitre en chrome et un éclairage de la plaque d'immatriculation à LED. Sur le plan sécurité, les deux versions style et FR disposent d'un régulateur de vitesse, d'un détecteur de fatigue et d'un contrôle de pression de pneu. Le modèle FR est présenté avec plus d'options, à commencer par des jantes de 18'', une barre de toit en métal brillant et un toit bi-ton.

Cette version se distingue aussi par son pack extérieur FR et son pare-chocs et poignets de porte ton carrosserie avec baguettes chromées. À l'intérieur, la Arona FR s'offre une sellerie tissu «edge white».

Pour une conduite sûre, le pack FR se dote d'une caméra de recul pour l'aide au stationnement arrière. Si ce que l'Arona offre dans ces deux modèles ne suffit pas, Seat vous réserve une liste infinie d'options. Et encore mieux, elles sont regroupées en séries de packs pour rendre la personnalisation de votre Seat Arona aussi simple que possible. Qu'ajouter de plus? Eh bien, un délai de livraison qui ne devrait pas dépasser 30 jours. Seul bémol, la Arona sera disponible avec une seule motorisation, le 1.6MPI. «C'est un moteur créé en 2015 pour la Skoda rapide. C'est le même que celui de la nouvelle Ibiza. Il est fait en aluminium, donc plus léger et très économique», rassure-t-il. «En plus, la Seat Arona est montée sur la plateforme MQB A0, dernière technologie du groupe Volkswagen. Ce qui fait d'elle une des voitures les plus légères de son segment, ce qui permet d'atteindre de meilleures performances (consommation réduite)», a-t-il insisté.

Mais pas de panique pour les amoureux du diesel, il sera là avant la fin de l'année. «En principe, d'ici le mois de décembre», précise le même responsable. Pour les impatients, Nassim Bouazaoui, tient quant à lui à leur annoncer l'arrivée prochaine de la Leon qui sera disponible en diesel. En attendant, l'Arona saura certainement les combler avec sa robustesse, son design attirant et surtout son prix des plus attractifs! N'hésitez pas, passez en mode Arona...



L'Algérie, 4e marché mondial de Seat en 2018

La réussite d'une jeune équipe bien de chez nous

Mourad Oulmi est l'homme qui a convaincu un géant! Le P-DG du groupe Sovac a réussi à ramener le groupe Volkswagen en Algérie afin qu'il fabrique des véhicules «Made in bladi». Ce pari fou que tout le monde annonçait perdu d'avance est en train d'être une véritable réussite. En moins d'un an, l'Algérie, 4e marché mondial de Seat. «10.114 véhicules Seat ont été livrés par Sovac production de janvier 2018 au 30 avril 2018», a annoncé le groupe allemand. La nouvelle Ibiza à elle seule a été vendue à 10.000 exemplaires durant cette période. Des chiffres record qui ne concernent qu'une seule marque du groupe Sovac production. Une croissance exceptionnelle qui, selon les responsables du groupe Sovac, permettra d'accélérer le processus d'intégration et attirera incontestablement des mastodontes de la sous-traitance. D'ailleurs, ils annoncent l'arrivée prochaine d'équipementiers du groupe Volkswagen qui s'installeront en Algérie pour y fabriquer localement des composants des voitures de montage algérien. Ce qui fait encore plus plaisir dans cette histoire c'est le fait que le chef d'orchestre Mourad Oulmi s'est appuyé sur des jeunes cadres bien de chez nous afin de mener à bien cette mission. Le très dynamique Nassim Bouazaoui, directeur de Seat Algérie, en est la meilleure preuve. C'est sous sa direction que l'exploit de monter et vendre 10.000 Ibiza en à peine 6 mois a été réussi! C'est de bon augure pour l'avenir...