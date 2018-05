IL ETAIT HIER À BOUIRA Djellab reconnaît un dysfonctionnement du marché

Par Abdenour MERZOUK -

Le ministre du Commerce était à Bouira, hier. Pour meubler ce déplacement, le premier commerçant du pays s'est rendu au marché couvert quotidien du chef-lieu de la wilaya où il constatera de visu les prix des fruits et légumes. Le poulet qui la veille coûtait 310 DA le kilogramme est passé à 370 DA le kilo. La laitue, la courgette, la carotte mais et surtout la tomate continuent de rester en-deçà des moyens financiers d'un simple fonctionnaire. Sur place, le ministre admettra que le marché algérien se caractérise par des dysfonctionnements. Il fera une remarque à propos du manque d'étiquetage, de l'affichage des prix, notamment sur les rayons viandes.

A El Hachimia, le ministre visitera l'unité de production d'oeufs du groupe agroalimentaire algérien Bali-Haddiouche qui produit

455 000 oeufs /jour. En plus de pouvoir satisfaire le marché local, le groupe envisage des extensions qui porteront sa production à 1 000 000 unités/ jour. Le groupe envisage aussi la mise en place d'une unité de production de la mayonnaise et tentera d'intégrer le marché extérieur. A Bechloul, l'hôte de la wilaya a inauguré officiellement un abattoir, investissement consenti par un particulier. Cette unité d'abattage et de découpe peut prendre en charge 1 000 bovins et 2 000 ovins par jour, selon son propriétaire.

L'investisseur qui s'est installé sur la zone d'activité de la commune de Bechloul envisage des extensions avec la réalisation d'une unité de production du corned-beef et un laboratoire de contrôle sanitaire pour les viandes. Avant de repartir, le ministre a rencontré les cadres et les fonctionnaires de son département auxquels il a demandé de redoubler de vigilance sur la qualité des produits et de réprimer toutes infractions à la loi. sept anciens cadres de la direction, partis en retraite, ont été récompensés par le ministre. Lors d'un bref point de presse, le ministre est revenu sur les importations des viandes où il est temps de compter sur la production locale. A une question relative à la hausse des prix qui a concerné la mercuriale, le ministre dira que cette situation est conjoncturelle et concerne particulièrement la première semaine du Ramadhan. Les choses reviennent à la normale et les prix baisseront encore avec l'arrivée des grosses chaleurs, prédira le premier responsable du secteur.