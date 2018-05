EN VISITE À LA 6E RÉGION MILITAIRE Gaïd Salah encense les Cadets de la nation

Par Ikram GHIOUA -

Ahmed Gaïd Salah au 3e jour de sa visite à Tamanrasset

C'est au niveau de l'école des Cadets de la nation, que le général de corps d'armée a souhaité s'exprimer après avoir suivi un exposé global donné par le commandant de l'école.

Pour son troisième jour de visite et d'inspection à Tamanrasset, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah s'est consacré au contrôle de quelques unités et établissements de la garnison de Tamanrasset. C'est au niveau de l'école des Cadets de la nation, que le général de corps d'armée a souhaité s'exprimer après avoir suivi un exposé global donné par le commandant de l'école. Il interviendra devant les cadres de l'école, les enseignants et ses Cadets avec lesquels il s'est longuement entretenu, ne manquant pas d'orner ses propos par des orientations précieuses, notamment sur l'importance qu'accorde le Haut Commandement à la formation. Il souligne: «Il m'est agréable d'entamer ma brève intervention en exprimant, à vous Cadets de la nation de cette école en 6ème Région militaire, ma gratitude pour cette rencontre que j'ai veillé à tenir. Qualifiant cette entrevue d'heureuse occasion, le vice-ministre de la Défense nationale estime qu'elle «témoigne du degré de l'intérêt particulier que porte le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire à ce genre d'établissements modernes d'enseignement qui sont à leur début mais prestigieux par leurs racines historiques». Il atteste que «les objectifs didactiques et scolaires les plus ultimes sont d'atteindre le summum de la parfaite exploitation des capacités intellectuelles et mentales de notre jeunesse et d'investir adéquatement dans les divers talents que Dieu a donnés à ses hommes. Des potentiels qui devraient être forgés et qui ont besoin de développement et d'orientation au service de la patrie et de l'armée». Le général de corps d'armée certifie qu'il s'agit d'objectifs didactiques auxquels le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire consacre tout le soutien et l'accompagnement nécessaires. Ceci a permis, incontestablement, de réaliser des résultats scolaires retentissants et constitue une valeur ajoutée avec laquelle nous édifions nos Forces armées dont la ressource humaine d'élite représente sa pierre angulaire».

Faisant du savoir et de la science le capital de toute réussite il ajoute: «J'ai souligné, maintes fois, que les Cadets de la nation dont les origines remontent aux gloires de notre Révolution de Libération nationale et son histoire éternelle qui a vu naître leurs valeureux aïeux Cadets de la Révolution qui ont été forgés par leur Révolution pour s'imprégner de l'une de ses multiples vertus, j'ai dit, les Cadets de la nation représentent aujourd'hui à l'ère de l'Algérie indépendante, aux côtés de l'ensemble des jeunes Algériens patriotiques et dévoués, l'avenir de notre patrie et de notre nation».

Pour le vice-ministre de la Défense nationale, ils sont considérés «comme étant une future ressource prometteuse parmi les ressources qui servent de réservoir intarissable pour l'Armée nationale populaire digne héritière de l'Armée de Libération nationale». Le général de corps d'armée est à la 6e Région militaire depuis le 27 mai dernier, une visite qui devrait s'achever aujourd'hui comme souligné dans un communiqué du ministère de la Défense nationale.