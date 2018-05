IL EST PORTÉ DISPARU DEPUIS QUATRE JOURS Tébessa cherche désespérément son enfant

Par Ilhem TERKI -

Tébessa sous le choc

Aujourd'hui, il n'existe aucune piste ni trace, pour faire avancer l'enquête...

La ville de Tébessa passe par des moments difficiles. Des mauvais souvenirs remontent à la surface après la disparition de l'enfant Mohamed Mansouria dans la commune El Mazraâ. Cette région a vécu dans un passé pas loin une tragédie horrible dont des enfants en bas âges ont été victimes de rapts et d'assassinats. Les habitants de la région en deuil, craignent le pire. A chaque fois qu'une affaire de disparition d'enfant est révélée, la panique s'empare des familles.

Les cas, d'enfants disparus puis retrouvés morts quelques jours après suscitent l'émoi et l'indignation des Algériens. Selon la brigade de gendarmerie de cette collectivité locale, les habitants de la commune El Mazrâa (65 km au Sud-ouest de Tébessa), sont sous le choc. Ils vivent dans un état d'anxiété et d'appréhension depuis la mystérieuse disparition, samedi soir, de l'enfant Mohamed Mansouria, 10 ans.

Avec sa disparition, une autre victime de plus s'ajoute à la longue liste des enfants disparus sans laisser de trace.

Selon une source sécuritaire, la famille de l'enfant a alerté la Gendarmerie nationale qui a commencé ses investigations. Pour le moment, toutes les pistes sont suivies, d'autant plus que les enquêteurs ignorent toujours les circonstances de sa disparition. Le petit Mohamed, scolarisé en 4ème année primaire, est aujourd'hui recherché par les éléments des services de sécurité qui se sont déployés depuis samedi soir dans la commune El Mazrâa pour mener leur enquête.

A présent, il n'existe aucune piste ni trace pour faire avancer l'enquête. On note, que la brigade de la gendarmerie d'El Mazrâa a effectué plusieurs patrouilles à la recherche de l'enfant disparu, en prenant les dispositions nécessaires, notamment en s'aidant de chiens spécialement entraînés et d'autres moyens, pour renforcer la recherche. Selon une déclaration faite par le président de l'Assemblée populaire de cette commune, Ahmed Bouzida, l'enfant a quitté le domicile familial, samedi après-midi, pour se rendre à la mosquée pour faire la prière de l'Asr et depuis il n'a plus donné signe de vie.

Le même responsable souligne, que d'après les témoignages de certains citoyens, les fidèles n'ont pas vu le petit Mohamed dans la mosquée et ont attesté qu'il n'était pas présent sur les lieux au moment de la prière. L'élu indique encore une fois, que sa ville est sous le choc et en alerte depuis la disparition de l'enfant. Il a fait savoir que tous les moyens ont été mobilisés pour intensifier les recherches jusqu'à des heures tardives de la nuit. L'aggravation du phénomène de l'enlèvement et disparition mystérieuse d'enfant en Algérie, font couler beaucoup d'encre ces derniers temps.

En janvier dernier, la ville de Relizane a été touchée par un drame. Un de ses bambins a trouvé la mort. Il s'appelait Mehdi Tayeb, il avait 13 ans. Même scénario, disparu puis retrouvé mort deux jours plus tard... Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de ce drame...

Et c'est sans suite! On cite, un autre cas, celui du petit Ramzi Bouidjri (8 ans) de Tipasa qui a ému l'Algérie entière. Aprés deux semaines d'intenses recherches et enquête, son petit corps sans vie a été retrouvé dans un étang près du domicile familial, à la ferme Morsli Abdelkader dans la commune de Douaouda-Marine (Tipasa Ouest). La ville de Béjaïa a eu sa dose de douleur et de deuil. Une fillette de 8 ans a trouvé la mort au village d'Ath Daoud, dans la circonscription d'El Flaye, à 60 km à l'ouest de Béjaïa, après avoir été frappée mortellement au crâne à l'aide d'une pierre. Et ainsi, la liste des victimes des atrocités et des violences extrêmes est bien longue...

Dans ce même ordre d'idées, on rappelle que le dernier bilan établi par le service régional de la police judiciaire relevant de l'inspection régionale ouest de police a enregistré, en 2017 au niveau de l'ouest du pays, 887 affaires de disparition d'enfants dont 879 retrouvés et huit enfants sont recherchés... Les chiffres communiqués donnent des sueurs froides!

Les enlèvements d'enfants et disparitions mystérieuses ont connu une hausse inquiétante durant les dernières années... Dramatique situation pour l'enfant et les parents d'enfant!