Un terroriste abattu à Aïn Defla

L'Armée nationale populaire continue avec persévérance d'enregistrer d'importants résultats dans le cadre de la lutte antiterroriste. Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale souligne «dans une embuscade tendue près de la commune de Hamam Righa, wilaya de Aïn Defla, commandement de la 1ère Région militaire un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu dans la soirée du 29 mai un terroriste». Selon des sources bien informées il s'agit d'un terroriste activement recherché. Le MDN ajoute dans son communiqué que l'ANP «a récupéré un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions». C'est avec cette même dynamique que l'ANP continue son travail fabuleux en convainquant de plus en plus de terroristes à déposer les armes. Dans ce contexte, le MDN ajoute dans sa communication, «un terroriste s'est rendu, ce matin, aux autorités militaires au niveau de la 6e Région militaire à Tamanrasset, en sa possession un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni». La même source précise qu'«il s'agit, en l'occurrence, de Toudji Mahdi, dit Abou Bakr qui avait rallié les groupes terroristes en 2016». Le nombre de terroristes neutralisés durant ce mois de mai dépasse la trentaine. I. G.