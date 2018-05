CONCOURS DE RECRUTEMENT EXTERNE Retrait des convocations à partir d'aujourd'hui

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a annoncé hier, que les candidats au concours de recrutement externe pour les postes de professeur d'enseignement primaire et des catégories administratives, prévu le 12 juin prochain, peuvent retirer leurs convocations à partir d'aujourd'hui à 17h00. Le retrait se fait sur le site électronique http://concours.onec.dz, a précisé la ministre sur les réseaux sociaux.

Mme Benghebrit avait annoncé auparavant «l'ouverture d'un concours de recrutement externe, faisant état de 8.586 postes à pourvoir entre professeurs d'enseignement primaire et d'autres catégories administratives».

Le nombre de postes à pourvoir sur concours concernent les professeurs d'enseignement primaire est de 3.378 postes, les conseillers d'orientation, et de guidance scolaire et professionnelle, 239 postes, les intendants, 213 postes, les intendants adjoints, 694 postes, les superviseurs de l'éducation, 2.265 postes, les laborantins principaux, 300 postes et les laborantins, 1.407 postes.