EXPLOSION D'UNE MINE À BOUIRA Un citoyen perd une jambe

Par Abdenour MERZOUK -

La mort semée par les terroristes dans la région de Thamalahth, commune d'Ahnif, daïra de M'Chedallah, à l'est de Bouira continue à endeuiller des familles.

Mardi dernier, un agent des services hydrauliques le nommé S.A, âgé de 28 ans, natif du village Thighilt Nath Amar, a perdu sa jambe droite en sautant sur une mine antipersonnel dissimulée dans un terre-plein.

L'accident a eu lieu aux alentours de 18h, lorsque la victime, agent des services de l'hydraulique, revenait d'une mission de raccordement au réseau d'AEP au niveau de la localité de Tafekout. Evacué au service chirurgical de l'Etablissement public hospitalier de M'Chedallah, son cas a nécessité un transfert à l'EPH de Lakhdaria où il a été procédé à l'amputation de sa jambe droite. Les services compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet attentat indirect. La région, faut-il le préciser, a toujours connu la présence de terroristes.

La dernière en date, signalée par des riverains dans la vaste et dense forêt Thamalahth, remonte au mois de mars dernier.